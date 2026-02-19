Debra Whitman viajaba por trabajo cuando su padre fue ingresado de repente en el hospital con fuertes dolores.

Voló de regreso a Maryland y se tomó varios días libres para cuidarlo en su comunidad rural del este del estado de Washington y para instalarle una silla elevadora motorizada que le ayudaría a ponerse de pie.

Por suerte para Whitman, quien se desempeña como directora de políticas públicas de la AARP, su empleador ofrece tiempo libre remunerado para cuidar a familiares mayores, un beneficio que, según expertos, está ganando popularidad a medida que envejece la población de Estados Unidos.

“En lugar de tener que usar todas mis vacaciones, pude tomarme varios días de licencia por cuidado mientras estaba allá” , señaló Whitman. “Eso ha sido una enorme bendición para gran parte de mi personal”.

Más de 63 millones de estadounidenses cuidan a un familiar adulto y la mayoría de ellos también tiene empleos remunerados regulares, según la AARP, antes conocida como American Association of Retired Persons (Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas). Pero las responsabilidades de cuidado pueden hacer que sea difícil mantener un empleo de tiempo completo, especialmente para quienes cuidan a adultos mayores y crían hijos al mismo tiempo.

La persona cuidadora promedio dedica unas seis horas al día a atender a seres queridos que envejecen, de acuerdo con Meghan Shea, vicepresidenta de New York Life Group Benefit Solutions, que ofrece seguros de vida y ayuda a administrar licencias de ausencia para empleadores.

“El desafío es que la licencia no es ilimitada”, señaló. “El rol promedio de cuidado se extiende alrededor de seis años. Así que, en realidad, es un cambio de vida para estos empleados, y necesitan encontrar cómo equilibrar responsabilidades de una manera nueva, y eso es muy estresante”.

En Estados Unidos, la Ley de Licencia Familiar y Médica otorga hasta 12 semanas de licencia no remunerada al año para cuidar a familiares directos. La ley exige que las agencias federales, estatales y locales, y los empleadores privados con 50 o más trabajadores, mantengan los beneficios de salud y las protecciones laborales para quienes toman la licencia, según el Departamento de Trabajo.

Además de que la ley no se aplica a todos los lugares de trabajo, no contempla a las personas que no pueden permitirse tomar una licencia sin goce de sueldo.

Más de una docena de estados exigen algún tipo de licencia remunerada para el cuidado, ya sea por un bebé recién nacido o por un familiar con una enfermedad grave. Por lo general, las leyes estatales dan derecho a los trabajadores a una parte de su salario habitual, aunque la duración y otros detalles del beneficio varían.

“Muchas personas tienen que renunciar a su trabajo para cuidar a alguien , y eso no solo afecta sus ingresos, sino también sus beneficios de jubilación, y se produce también una pérdida de productividad para el empleador, que quizá haya perdido a un gran elemento”, afirmó Whitman. “Encontrar maneras de apoyar a los cuidadores familiares es un enorme tema laboral en este momento”.

Para responder a la creciente demanda, algunas empresas y organizaciones han empezado a ofrecer una variedad de beneficios para el cuidado, como horarios flexibles y ayuda para encontrar recursos. Estas son algunas formas de determinar si un lugar de trabajo apoya a los cuidadores.

LO QUE DEBES SABER SOBRE LA LICENCIA REMUNERADA POR CUIDADO DE FAMILIARES ENFERMOS

Si la licencia remunerada y otros beneficios de cuidado son importantes para ti, Shea recomienda hacer las siguientes preguntas durante las entrevistas de trabajo.

¿A cuánto tiempo de licencia por cuidado tengo derecho?

¿Tengo que tomarlo todo de una sola vez?

¿Puedo tomarlo en varios periodos?

¿Es remunerado? ¿No es remunerado?

¿A qué beneficios de licencia tengo derecho a nivel federal y estatal?

¿Qué ofrecen a los empleados además de eso?

Licencia por cuidado

Para cualquier cuidador, el tiempo es un recurso valioso pero escaso. Los empleadores que ofrecen licencia remunerada para el cuidado suelen dar de dos a seis semanas, y algunos otorgan hasta 12 semanas, indicó Meghan Pistritto, vicepresidenta en la división de seguros colectivos de Prudential Financial.

“El cuidado es una realidad para una parte importante de la fuerza laboral”, señaló Pistritto. “La buena noticia es que los empleadores están dando un paso al frente y están apoyando a sus equipos. Vemos un gran crecimiento en los programas de licencia remunerada que ofrecen los empleadores y en los que exigen los estados, los cuales han surgido en todo Estados Unidos”.

La AARP concede a los empleados elegibles hasta dos semanas de tiempo libre remunerado por año civil para cuidar a familiares o parejas domésticas con afecciones de salud graves o que tengan al menos 50 años y necesiten ayuda con actividades como preparar comidas, acudir a citas y gestionar las finanzas.

Más que tiempo libre

La programación flexible y la posibilidad de trabajar a distancia pueden ser de gran ayuda, especialmente cuando esos beneficios se promueven activamente y se normalizan, afirmó Pistritto. Los gerentes pueden alentar abiertamente conversaciones sobre necesidades de cuidado y revisar de manera proactiva el bienestar de los empleados, lo que hace que sea seguro hablar de sus situaciones sin temor al estigma, añadió.

“La licencia remunerada integral es solo el punto de partida. Los empleadores verdaderamente amigables con los cuidadores también proporcionan recursos prácticos como acceso a asesoramiento, servicios de cuidado de respaldo y grupos de apoyo para cuidadores”, afirmó Pistritto.

Algunos empleadores ofrecen acceso a “asistentes de cuidado” que se especializan en ayudar a los empleados a encontrar proveedores de atención médica, comprender los beneficios que se exigen en los niveles estatal y federal, y a orientarse en sistemas complejos como Medicare.

Whitman recurrió a un beneficio de ese tipo que ofrece la AARP para obtener una lista de cuidadores en el área donde vive su padre que pudieran ayudarlo en casa cuando ella no esté. “Tan solo tener esa lista fue un paso realmente importante”, afirmó. El asistente también puede ayudar a los trabajadores a averiguar dónde encontrar equipo médico duradero o a realizar modificaciones en el hogar, agregó.

Recurrir a la tecnología

Si no resulta viable tomarse tiempo libre en el trabajo, existe un creciente número de dispositivos electrónicos disponibles que ayudan a los cuidadores a estar pendientes de sus seres queridos mientras gestionan sus empleos remunerados.

Susan Hammond vive al otro lado de la calle de su madre, que padece demencia, en una zona rural de Vermont. Ella dedica de cuatro a cinco horas al día a ayudar a su madre a preparar comidas, tomar medicamentos y ducharse, al tiempo que dirige War Legacies Project, una organización sin fines de lucro que trabaja para abordar las consecuencias ambientales y de salud de las guerras en Vietnam, Laos y Camboya.

Durante las horas en que trabaja o duerme, Hammond instaló cámaras y detectores de movimiento en la casa de su madre que le envían alertas a su reloj o teléfono si se abre la puerta principal. Su madre a veces deambula afuera, creyendo que está en la casa equivocada.

“La preocupación, en realidad, es que se vaya deambulando. Y me ha dicho: ‘¿Por qué estoy aquí? Tengo que irme a casa’. A veces, la cámara me permite ver que ella trata de salir de la casa”. Hammond relató:

Su trabajo le exige viajar por Estados Unidos y Asia, y cuando está fuera, vigila a su madre a distancia mientras sus hermanos ayudan con el cuidado diario. Una vez, su madre tuvo un problema de salud mientras Hammond estaba fuera. Cuando llegaron los técnicos en emergencias médicas para ayudar, el software de monitoreo permitió que Hammond hablara con su madre, para tranquilizarla, y con el personal médico, para responder preguntas.