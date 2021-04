¿De qué es y qué significa el tatuaje de Justin Trudeau?

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, recibió el viernes la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, inmunizante que genera reservas debido a casos raros de coágulos sanguíneos reportados en algunos países entre personas vacunadas.

Tras aparecer vestido de traje y corbata, acompañado por su esposa, en una farmacia de Ottawa, Trudeau, de 49 años, levantó ante las cámaras su camisa, bajo la que llevaba una camiseta para facilitar la vacunación.

Entre usuarios de redes sociales llamó la atención que el primer ministro tuviera un tatuaje en el brazo y comenzaron a preguntarse qué significaba.

El mismo Justin Trudeau respondió al misterio en 2012, cuando explicó en Twitter que su tatuaje es el planeta Tierra dentro de un cuervo Haida. El globo terráqueo se lo tatuó cuando tenía 23 años y el cuervo en su cumpleaños 40.

[email protected] My tattoo is planet Earth inside a Haida raven. The globe I got when I was 23; the Robert Davidson raven for my 40th birthday.