Este miércoles 26 de agosto se dio a conocer que el comediante Alfredo “Chaparro”, integrante de ‘El Rey de las Bromas’, murió a los 60 años mientras realizaba su gira de shows de comedia.

El fallecimiento fue confirmado por su representante a través de redes sociales, donde también se anunció que las presentaciones programadas quedaban canceladas hasta nuevo aviso, lo que generó confusión entre sus seguidores, quienes inicialmente pensaron que se trataba de una broma.

Aquí te contamos quién fue Alfredo “Chaparro”, qué se sabe de su muerte, cuál fue su última publicación en redes y cómo reaccionó el influencer de ‘El Rey de las Bromas’.

¿Quién fue Alfredo “Chaparro”?

Originario de la Sierra de San Luis Potosí, Alfredo “Chaparro” comenzó vendiendo dulces en la vía pública antes de saltar a la fama con el proyecto de YouTube ‘El Rey de las Bromas’, de acuerdo con El Universal.

El comediante rápidamente se volvió un integrante querido por los seguidores tras aparecer en distintos videos. Posteriormente, se convirtió en uno de los integrantes principales de ‘El Rey de las Bromas’.

¿De qué murió Alfredo “Chaparro”?

Por el momento, las causas de su muerte se desconocen.

En Instagram se publicó un comunicado en el que se confirmó su fallecimiento y se pidió respeto hacia sus familiares, amigos y equipo de trabajo. Además, se anunció la cancelación de sus próximas presentaciones.

“Hoy despedimos a un hombre que dejó una huella especial en todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo, compartir con él y disfrutar de su talento.

Debido a esta lamentable pérdida, TODAS LAS FECHAS Y PRESENTACIONES QUE SE ENCONTRABAN PROGRAMADAS QUEDAN OFICIALMENTE CANCELADAS HASTA NUEVO AVISO.

Agradecemos profundamente la comprensión, respeto y solidaridad hacia sus familiares, amigos, equipo de trabajo y seres queridos durante este difícil momento”.

¿Cuál fue su última publicación en redes?

En Instagram, Alfredo "Chaparro" acumulaba más de 50 mil seguidores.

En su última publicación, se le veía bailando encima de una mesa y conviviendo con sus amigos.

En el reel se lee el siguiente texto:

"Mi real llegando a la peda sin dinero ni permiso nomas a poner el ambiente".

¿Cuál fue la reacción de El Rey de las Bromas?

A través de redes sociales, el influencer de ‘El Rey de las Bromas’ confirmó el fallecimiento de su compañero Alfredo “Chaparro” y expresó en una publicación en Instagram que lo iba a extrañar.

“Te vamos a extrañar Chaparrito. Descansa en paz y ten un buen viaje hasta el cielo Fredy siempre te vamos a recordar nos dejaste muchas alegrías vas a vivir siempre en mis recuerdos”.

El influencer agregó en los comentarios de su publicación:

“Disfruten la vida al máximo solo estamos de paso un ratito en esta vida, gracias por todo amigos los quiero”.