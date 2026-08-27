Demi Lovato deslumbró a sus millones de seguidores al compartir postales de sus recientes vacaciones en Bahamas, donde celebró su cumpleaños rodeada de amigos, playas de ensueño y momentos de relajación.

La cantante estadounidense aprovechó su escapada al Caribe para presumir su bikibi body y mostrar algunos de los instantes más especiales de su viaje.

La intérprete de Sorry Not Sorry sorprendió con una serie de fotografías publicadas en Instagram, en las que aparece disfrutando del sol y del mar. Entre las imágenes más comentadas destacan aquellas donde luce un diminuto bikini de estampado en tonos rojo y negro que resaltó su figura. Además, complementó su look con lentes de sol mientras recorría los alrededores y disfrutaba de diversas actividades acuáticas.

En una de las instantáneas que más llamó la atención de sus seguidores, la artista posó sobre una moto acuática con total confianza, demostrando que atraviesa una etapa de plenitud personal.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje divertido en el que hizo referencia a la tranquilidad de sus días en las islas, dejando claro que su objetivo era desconectarse de la rutina y disfrutar del paisaje tropical.

Como parte de la celebración de su cumpleaños número 34, Lovato compartió momentos especiales junto a sus amigos más cercanos. Incluso llamó la atención al colocar en su pastel una vela con el número 32, un detalle que generó reacciones y comentarios entre sus fans.

Durante la escapada también visitó algunas de las atracciones más populares de Bahamas, incluyendo la famosa Pig Beach, conocida por los cerdos que habitan la zona y conviven con los turistas.

La cantante también mostró su lado más relajado a través de TikTok, plataforma en la que compartió un video descansando en la playa mientras bromeaba sobre querer mantenerse alejada de llamadas y mensajes.

Con humor, aseguró que la única excepción a su modo "no molestar" era crear contenido para sus redes sociales.

Mientras disfrutaba de sus vacaciones, la ausencia de su esposo, Jordan "Jutes" Lutes, no pasó desapercibida. Sin embargo, el músico se encuentra cumpliendo compromisos profesionales relacionados con su gira musical.

A pesar de la distancia, le dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños en redes sociales, donde destacó las cualidades que más admira de la cantante y le expresó su cariño públicamente.

Más allá de sus vacaciones, Demi Lovato continúa consolidándose como una de las artistas más influyentes de su generación.

Con una carrera que comenzó desde la infancia y una discografía que ha cosechado miles de millones de reproducciones alrededor del mundo, la estrella sigue demostrando que su conexión con el público permanece intacta.

Ahora, sus nuevas fotografías desde Bahamas confirman que también sabe cómo conquistar las redes sociales con cada aparición.