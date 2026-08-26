Hailey Bieber encendió el verano con una fotografía publicada en redes sociales que ya es viral. Fue su esposo, el cantante Justin Bieber que compartió en su Instagram varias fotografías de sus recientes vacaciones, incluida una toma en la que aparece su esposa vestida con un pequeño traje de baño.

La celebridad fue captada haciendo alarde de su trabajada silueta y piel bronceada, ataviada con un bikini cachetero de cintura alta, a juego con un bralette de tirantes; ambas prendas se mostraron con estampado de camuflaje.

La modelo y empresaria se ve usando gafas oscuras de diseñador, además de estar peinada con un moño alto decorado con una crunchie roja. La fotografía llamó la atención por haber sido tomada con Justin abrazando a Hailey, mientras ésta posa parcialmente de espaldas.

En el resto de fotografías, Justin mostró detalles de sus vacaciones junto a su esposa, su hijo Jack Blues, quien acaba de cumplir dos años, y un grupo de amigos paseando en un bote.

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Recientemente la pareja celebró el cumpleaños de su hijo con una fiesta privada; Hailey se encargó de documentar el momento con publicaciones en redes sociales. Asimismo, compartió una selfie embarazada: “Nuestro bebé cumple dos años. Feliz cumpleaños, Jack Blues”.

Recientemente la modelo reveló en una entrevista con GQ que desea tener más hijos con su esposo Justin Bieber, con quien comparte al pequeño.

Al reflexionar sobre su experiencia como madre primeriza, comentó: “No creo que haya nada que te pueda decir al respecto que te prepare hasta que lo hagas tú misma. Pero me siento mucho más preparada para volver a hacerlo, a diferencia de lo poco preparada que me sentí al hacerlo por primera vez”.

Por su parte, confesó en un episodio de octubre del podcast In Your Dreams con Owen Thiele que “definitivamente” desea tener más hijos en un futuro próximo.

“Sé que quiero más de uno. Pero siempre supe que quería ser madre. Desde pequeña, siempre me imaginé teniendo hijos”, señaló.