Gigantescas y repentinas inundaciones en Nepal el miércoles dejaron al menos 72 muertos y cientos de turistas, trabajadores y otras personas desaparecidas, además de arrasar comunidades y paralizar los viajes en partes del país himalayo .

El gobierno de China, al otro lado de la frontera norte, también lanzó labores de búsqueda y rescate, con grandes bajas en la zona fronteriza tibetana de Gyirong, informó la televisora estatal CCTV. No se reportó de inmediato un saldo.

Funcionarios en Nepal dijeron que se reportó la desaparición de 384 turistas, incluidos 291 de países como Estados Unidos, Reino Unido y Malasia. Funcionarios de la junta de turismo de Nepal señalaron que la mayoría de los desaparecidos probablemente eran turistas de India y de la diáspora india en peregrinación al monte Kailash en la región autónoma china del Tíbet, un sitio sagrado para los hindúes.

El portavoz de la policía de Nepal Abi Narayan Kafle, quien dio el saldo de muertos, también dijo a The Associated Press que al menos 28 funcionarios policiales estaban entre los desaparecidos.

Funcionarios emitieron avisos a residentes de varios distritos de Nepal y pidieron que se alejaran de las riberas de los ríos Bhotekoshi, Trishuli y Narayani. El río Bhotekoshi se desbordó alrededor de las 9 de la mañana del miércoles y destruyó varias aldeas, además de carreteras y proyectos hidroeléctricos, de acuerdo con funcionarios.

“Hemos pedido tanto a India como a China que nos ayuden en las labores de rescate”, indicó Sasmit Pokharel, portavoz del gobierno nepalí.

Los empinados valles de Nepal son salvavidas económicos y corredores de viaje, pero precarios cuando ocurre un desastre. Las imágenes mostraban lo que parecían ser los segundos pisos de edificios en el duramente golpeado distrito de Nuwakot cubiertos de lodo después de que pasó el torrente. Escombros colgaban de ramas de árboles y cables , vehículos quedaron sepultados y sobrevivientes atónitos estaban cubiertos de lodo.

El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó un sismo de magnitud 4,4 la madrugada del miércoles, a unos 100 kilómetros (60 millas) al norte de Katmandú, cerca de la frontera con la región autónoma china del Tíbet.

El río Trishuli corre aproximadamente paralelo a una carretera al norte del área de Katmandú que se utiliza para llegar a una de las caminatas más populares de Nepal en la zona de Langtang.

Países expresan alarma por ciudadanos desaparecidos

Autoridades de Corea del Sur apuntaron que ciudadanos suyos que trabajaban en la construcción de una planta hidroeléctrica en Nepal estaban entre los desaparecidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Malasia también sostuvo que su embajada en Katmandú ha recibido reportes de agencias de viajes de que habían perdido contacto con 11 malasios que se cree estaban en el distrito de Rasuwa, duramente golpeado por las inundaciones.

Mientras tanto, las autoridades chinas realizaban operaciones de búsqueda y rescate a gran escala en la zona fronteriza tibetana de Gyirong, de acuerdo con la televisora estatal CCTV. El presidente chino Xi Jinping ordenó a las autoridades intensificar los esfuerzos, informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

El primer ministro indio Narendra Modi habló con el primer ministro de Nepal Balendra Shah y ofreció ayuda. “India está preparada para proporcionar a Nepal todo tipo de asistencia humanitaria posible. Nuestros equipos están coordinando estrechamente las labores de rescate y socorro”, dijo Modi en una publicación en redes sociales.

En una declaración conjunta, Australia, Reino Unido, la Unión Europea, Finlandia, Francia, Noruega y Suiza expresaron solidaridad con las personas afectadas en Nepal, y añadieron: “Alentamos a todos los que se encuentran en las zonas afectadas a seguir la orientación de las autoridades locales y los avisos oficiales de seguridad a medida que la situación continúa evolucionando”.

Inundaciones repentinas el año pasado en la misma región

Las mismas regiones afectadas por el desastre del miércoles registraron inundaciones repentinas similares a las de agosto del año pasado, cuando un lago glaciar en el vecino Tíbet se desbordó a consecuencia de las altas temperaturas en la región montañosa. Nueve personas perdieron la vida y se registraron daños en infraestructura crítica, incluyendo un puente que conecta Nepal y China.

Expertos climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, señalaron que una avalancha procedente de un glaciar probablemente causó la inundación repentina del miércoles .

El río Lhende Khola, un afluente del río Bhotekoshi, registró su máximo nivel de crecida el miércoles, señalaron.

“El Lhende Khola se ha desbordado dos veces en catorce meses, esta vez el detonante fue una avalancha de hielo y roca procedente de un glaciar del lado nepalí que bloqueó el río y liberó una súbita crecida aguas abajo”, explicó Saswata Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres del grupo de investigación climática.

Señaló la importancia de las alertas tempranas en “un Himalaya que se está calentando”.

La región del Himalaya, que atraviesa Nepal y varios países cercanos, incluida India, es especialmente vulnerable a las lluvias intensas, las inundaciones y los deslaves porque se está calentando más rápido que el resto del planeta debido al cambio climático provocado por el ser humano. Las investigaciones han mostrado que los fenómenos meteorológicos extremos, incluidas las olas de calor y las lluvias, y el derretimiento de los glaciares, se han vuelto más frecuentes en la región.

Investigadores de Katmandú hallaron a principios de este año que los glaciares en toda la región del Hindu Kush Himalaya se están derritiendo a un ritmo acelerado, con tasas de pérdida de hielo que se han duplicado desde 2000, principalmente debido al aumento de las temperaturas globales y al cambio climático.