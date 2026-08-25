La salud de Donald Trump volvió a generar preocupación en Estados Unidos después de que nuevos reportes alertaron sobre el peso del presidente, quien habría subido más de 10 kilos respecto al peso registrado en 2023. Dicha información provocó revuelo y más cuando se sabe que el mandatario tiene una afición por la comida rápida.

RadarOnline dio a conocer que en 2023 Trump pesaba 97.5 kilos (215 libras), mientras que un presunto examen médico realizado en mayo de 2026 habría revelado un aumento a 108 kilos (238 libras); esto representaría un incremento de aproximadamente 10.4 kilos (23 libras) en tres años. Los documentos de sus últimos reportes médicos indican que Trump mide 75 pulgadas, es decir, alrededor de 1.90 metros.

El dato generó preocupación entre algunos médicos, principalmente porque Trump, de 80 años, se encuentra cerca del límite que corresponde a obesidad, de acuerdo con el índice de masa corporal (IMC).

Sin embargo, en mayo pasado el médico de la Casa Blanca concluyó que Trump estaba en "excelente salud" y era apto para desempeñar sus funciones.

Pero el aumento de peso no es el único aspecto de la salud de Trump que ha generado atención recientemente ya que en los últimos meses también se ha hablado de hinchazón en las piernas y moretones en las manos.

¿Por qué preocupa a los médicos el aumento de peso de Trump?

Especialistas consultados por medios estadounidenses han señalado que un aumento importante de peso en una persona de edad avanzada puede incrementar determinados factores de riesgo, especialmente cuando se combina con sedentarismo u otros problemas de salud.

Entre las preocupaciones que pueden existir están:

Enfermedades cardiovasculares.

Diabetes tipo 2.

Problemas metabólicos.

Dificultades relacionadas con la movilidad.

El Washington Post reportó que médicos consultados consideran el aumento de peso de Trump un factor de riesgo y señalaron la importancia de controlar el peso, la alimentación y la actividad física.

No obstante, el presidente estadounidnse ha hablado públicamente en distintas ocasiones de su afición por la comida rápida, especialmente por hamburguesas, papas fritas y otros alimentos de cadenas estadounidenses. Su preferencia por este tipo de comida es conocida desde hace años y ha sido documentada durante sus campañas y su etapa en la Casa Blanca, cuando incluso trascendió que solía pedir comida de McDonald’s.

En un discurso pronunciado en el Despacho Oval en mayo pasado, Trump dijo: "Quizás la comida basura sea buena, y la otra comida no lo sea (...) conozco gente que solo se preocupa por su peso y al final fallecieron, y aquí estamos nosotros. Me siento genial".