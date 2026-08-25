Si eres estudiante y buscas una ayuda económica para continuar con tus estudios, hay un apoyo económico que debes tener muy presente: se trata de la Beca Fundación Telmex Telcel 2026, la cual ya abrió registros y se compartieron todos los detalles de la convocatoria que cerrará próximamente; si quieres saber cuáles son los requisitos, el promedio que solicitan y la fecha límite para pedirla, sigue leyendo para que te enteres de la información completa.

La Beca Telmex Telcel lanzó su convocatoria y el periodo de solicitudes comenzó el 24 de agosto de 2026 ; de acuerdo con la información dada a conocer, se contempla dar hasta cinco mil becas para estudiantes mexicanos. Entre los requisitos más importantes están ser alumno regular y no tener materias reprobadas.

¿Quién puede solicitar la Beca Telmex Telcel 2026?

La Beca Fundación Telmex Telcel 2026 está dirigida a estudiantes mexicanos que cursen:

Licenciatura

Maestría

Doctorado.

¿Qué promedio necesitas para la Beca Telmex 2026?

El promedio mínimo requerido para la Beca Telmex Telcel 2026 es de 8.5. Además, no basta con alcanzar ese promedio al momento de solicitarla, ya que el beneficiario deberá mantenerlo para poder refrendar la beca.

¿Cuáles son los requisitos de la Beca Telmex Telcel 2026?

Para participar en la convocatoria debes cumplir principalmente con los siguientes requisitos:

Ser estudiante regular de licenciatura, maestría o doctorado. Tener un promedio general mínimo de 8.5. No contar con materias reprobadas o con condición de N.P. Estar inscrito entre el primer y antepenúltimo periodo de los estudios correspondientes. Completar correctamente la solicitud en línea. Presentar la documentación solicitada. Mantener el promedio requerido para el refrendo semestral. Acreditar el programa ASUME durante el primer año de la beca.

¿Qué documentos necesitas para registrarte?

La convocatoria solicita:

Constancia de estudios original con sello y firma

original con sello y firma Historial académico o constancia original con sello, firma o código QR

o constancia original con sello, firma o código QR Fotografía reciente a color , con el rostro centrado

, con el rostro centrado CURP oficial actualizada

Acta de nacimiento actualizada

Comprobante de domicilio actualizado.

¿Cuándo es la fecha límite para registrarse en la Beca Telmex 2026?

Aquí debes tener mucho cuidado porque existen dos fechas importantes:

-El 22 de septiembre es el último día para completar la solicitud electrónica.

Pero después debes imprimir y firmar la documentación correspondiente y enviarla junto con el expediente.

-La fecha del 29 de septiembre se refiere a que la documentación debe haber llegado al programa, por lo que no conviene esperar hasta el último momento para enviarla.

¿Cómo registrarse a la Beca Telmex Telcel 2026?

El proceso comienza por internet.

Paso 1. Ingresa al portal de la Fundación Telmex Telcel

Paso 2. Llena la solicitud

Paso 3. Revisa cuidadosamente la información

Paso 4. Completa el registro

Paso 5. Imprime y firma la solicitud

Paso 6. Envía los documentos.

¿Qué beneficios ofrece la Beca Telmex?

Entre los beneficios asociados con el programa se encuentran:

Apoyo económico mensual (por especificar monto)

(por especificar monto) Actividades de formación y desarrollo para los becarios.

¿Cuándo se publican los resultados de la Beca Telmex 2026?

Los resultados de los estudiantes seleccionados están programados para publicarse del miércoles 18 al viernes 27 de noviembre de 2026.