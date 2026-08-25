Si aún no has registrado tu número de celular y no sabes cuándo es tu fecha límite, aquí te explicamos cuáles son las terminaciones que tienen como fecha límite septiembre, qué pasos debes seguir para registrarlo y qué hacer en caso de que ya te hayan suspendido la línea.

Recordemos que esta medida busca "asociar cada línea a una CURP para identificar y suspender las líneas anónimas que son usadas para delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual, vía telefónica", de acuerdo con el portal de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

El registro comenzó a principios del año, sin embargo, en junio, se asignaron fechas límites conforme a las terminaciones de celular, comenzando por el 0, cuya fecha límite fue el pasado 15 de agosto.

De esta manera, se busca hacer el proceso de manera escalonada y ordenada.

¿Qué números de celular deben registrarse en septiembre y cuándo vence el plazo?

Los números celulares que deberán registrarse en septiembre son los que terminan en 2 y 3. Estas son las fechas límite para hacerlo:

Terminación 2: fecha límite el 15 de septiembre .

Terminación 3: fecha límite el 30 de septiembre .

Calendario para registrar tu número celular

A continuación, te compartimos el listado completo de terminaciones de celular y su fecha límite para registrarse:

0: 15 de agosto

15 de agosto 1: 31 de agosto

31 de agosto 2: 15 de septiembre

15 de septiembre 3: 30 de septiembre

30 de septiembre 4: 15 de octubre

15 de octubre 5: 31 de octubre

31 de octubre 6: 15 de noviembre

15 de noviembre 7: 30 de noviembre

30 de noviembre 8: 15 de diciembre

15 de diciembre 9: 31 de diciembre

¿Cómo registrar mi número celular?

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), esto es lo que necesitas hacer para vincular tu línea:

Contar con tu credencial vigente.

Ingresar al portal oficial de registro.

Seleccionar tu compañía telefónica.

Ingresar tu número.

Tomar una fotografía de ambos lados de tu credencial vigente.

Validar tu identidad con la cámara de tu celular.

Seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

También puedes acudir al centro de atención a clientes de tu compañía para que te ayuden a registrar tu línea. Solo necesitas acudir con tu credencial vigente.

¿Qué pasa si no registro mi línea celular?

Si se vence el plazo y no registraste tu celular, tu compañía contará con 72 horas para suspender temporalmente el servicio. Después, no podrás realizar ni recibir llamadas, enviar o recibir mensajes SMS ni realizar recargas telefónicas.

¿Cómo reactivar mi línea celular si fue suspendida?

Si tu línea ya fue suspendida, debes completar el registro de vinculación para recuperar el servicio. Para ello, deberás ingresar directamente a la plataforma de tu compañía y seguir los pasos previamente explicados.

No necesitas tener saldo, pero sí estar conectado a internet a través de datos móviles o una red Wi-Fi.