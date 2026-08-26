Emma Coronel ha sido tema de conversación en los últimos días después de hablar sobre uno de los episodios más difíciles de su vida: los dos años y siete meses que pasó en prisión en Estados Unidos. ¿Qué dijo la modelo? A continuación te contamos los detalles.

Durante su debut como streamer en una transmisión en vivo en Kick, junto a los creadores de contenido Wilito y Lonche de Huevito, la esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán reveló cómo enfrentó el encierro, los momentos de aislamiento y las consecuencias que, según explicó, le trajo la relación con el exlíder del Cártel de Sinaloa.

Además de contar cómo conoció a 'El Chapo' Guzmán cuando tenía 17 años en una fiesta y su boda un año después, Emma Coronel habló de las dificultades que enfrentó mientras permaneció privada de la libertad en completo aislamiento, dentro de una habitación de 2x2 metros.

La modelo explicó que, para sobrellevar el tiempo en prisión, recurrió a tratamiento psiquiátrico y participó en diferentes actividades dentro del centro penitenciario.

“Estuve en un cuartito, no salía”, reveló y agregó: “Dices: ‘Ah, ok, no me dieron el límite [de sentencia], pero tampoco me dieron la libertad’. Entonces te haces a la mentalidad de que aquí voy a estar tanto tiempo. Así lo asimilas y decides cómo vas a pasar tu tiempo”, le contó a los influencers.

También dijo: “La pasaba mal todo el tiempo. Allá sientes todo el doble”. Cabe destacar que la modelo pasó encarcelada dos años y siete meses en Estados Unidos; durante su estancia en la cárcel, Coronel tenía prohibido interactuar con otras reclusas y se limitaba a vivir en una habitación con un baño dentro, una mesa y una cama.

“A veces te gritabas con alguien de celda a celda. Por mí yo hubiera andado en medio de todas, salir”, dijo la esposa del capo de la droga.

Previamente ya había hablado sobre su estancia en la cárcel, en el documental que lanzó junto a HBO Max, titulado Casada con El Chapo: Emma Coronel habla. En su momento contó que sufrió en prisión, no sólo por las condiciones, sino porque estaba alejada de sus hijas, las gemelas que tuvo con 'El Chapo', Emali Guadalupe y María Joaquina.

¿Por qué encarcelaron a Emma Coronel?

Emma Coronel fue arrestada el 22 de febrero de 2021 en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en Virginia, Estados Unidos. Cuatro meses después, en junio, la esposa de 'El Chapo' se declaró culpable de los cargos narcotráfico internacional, lavado de dinero y violación criminal de la Ley de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico, según documentación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.