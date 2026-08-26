El actor y comediante británico Tim Curry, conocido por interpretar al Dr. Frank-N-Furter en el clásico de culto 'The Rocky Horror Picture Show', falleció anoche a los ochenta años.

Curry, quien llevaba más de una década aquejado de graves problemas de salud, falleció en su residencia de Los Ángeles, según informó este miércoles el portal TMZ.

El medio estadounidense informó que las autoridades de Los Ángeles acudieron a su casa a las 23:23 del martes para atender el descenso. Hasta el momento se descartan actos delictivos.

Curry fue uno de los actores más aclamados en Hollywood entre las décadas de los 80 y 90. Su papel como Pennywise en la película de It es uno de los más recordados hasta la fecha.

También actuó en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York con Macaulay Culkin.

En 2012 se reportó que el actor sufrió un derrame cerebral masivo que requirió cirugía; desde entonces, su salud fue en picada. En su libro de memorias Vagabond detalló que las consecuencias del derrame lo dejó inmóvil de las piernas.