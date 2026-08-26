Al menos 98 personas murieron este miércoles por una crecida devastadora de un río en una zona de la frontera entre Nepal y China que dejó cientos de desaparecidos, muchos de ellos turistas extranjeros.

Un torrente de lodo y escombros se desbordó de un río sepultando edificios y desencadenando una búsqueda frenética para encontrar a supervivientes entre los escombros.

BREAKING: At least 380 people missing after flash flood hits near Nepal-Tibet border pic.twitter.com/iCRpXJaBAe — BNO News Live (@BNODesk) August 26, 2026

La policía de Nepal informó que hay 95 muertos y cerca de 28 efectivos desaparecidos mientras los rescatistas se abren paso entre las aguas y el lodo para encontrar supervivientes.

Los medios estatales chinos informaron de "numerosas víctimas" tras la catástrofe y después dieron un balance preliminar de 3 muertos y 265 desaparecidos.

No estaba claro por el momento si había alguna superposición entre las cifras chinas y las anunciadas por Nepal, ya que la cadena estatal china CCTV indicó que los datos concretos de víctimas aún están en proceso de verificación.

🌏 NEPAL 🇳🇵 | CHINA 🇨🇳 | 🚨 URGENTE - MILES DE PERSONAS ENTERRADAS VIVAS, PUEBLOS BORRADOS DEL MAPA: LOS HUMANOS SOMOS NADA ANTE LA NATURALEZA.



🛘 En segundos el alud se llevó todo, hizo desaparecer pueblos enteros, miles de personas han muerto y otras miles están desaparecidas. https://t.co/GY0iGzZizb pic.twitter.com/xYw5kQm9d4 — XAlertNow (@xalertnow) August 26, 2026

En las imágenes compartidas por la policía de Nepal podía verse un río desbordado, barriendo a su paso varias casas en el distrito de Rasuwa.

En otra imagen, tomada por la AFP, se apreciaba una vivienda rodeada de barro.

"Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas" , contó Suman Chalise, un profesor de 34 años, en la localidad nepalí de Nuwakot.

"Fue absolutamente desgarrador (...) Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual", añadió.

El Ministerio de Cultura, Turismo y Aviación Civil de Nepal informó que cerca de 403 turistas, 341 de ellos extranjeros , siguen sin ser localizados.

La Oficina de Turismo de Nepal informó que entre este grupo hay estadounidenses, indios, malayos, británicos y un australiano, además de 62 viajeros nepalíes.

La inundación golpeó Syabrubesi, el punto de partida de la popular ruta de senderismo de Langtang, así como otras zonas utilizadas por viajeros para la peregrinación hindú a Kailash Mansarovar.-

"Numerosas víctimas"

No está clara la causa de las inundaciones pero el ministro de Relaciones Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, afirmó que probablemente un sismo provocó un desprendimiento de tierra que, a su vez, bloqueó un río, lo que provocó el aumento del caudal.

La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres señaló que los datos satelitales de Planet Labs indican que un "desprendimiento de nieve y rocas" en la frontera entre Nepal y China podría haber causado las inundaciones.

El Ejército nepalí realiza búsquedas aéreas y rescató a 114 personas del distrito de Rasuwa, uno de los más afectados, informó el gobierno.

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, hizo un llamado a la unidad pero también pidió a la población "paciencia".

"Quiero asegurarles que no están solos en estos momentos difíciles: el Estado está con ustedes con todos sus medios y recursos", afirmó Shah en un comunicado publicado en las redes sociales.

"Por favor, tengan paciencia. El Gobierno asume toda la responsabilidad por su rescate, atención médica, alimentación y alojamiento. En momentos de una catástrofe como esta, todos debemos permanecer unidos", agregó .

Un portavoz de la policía había dicho a la AFP que las autoridades desconocían el alcance de los daños, pero aseguró que habían "alertado a las personas que se encuentran cerca de la ribera del río para que se alejen".

Raju Bhadel, de 56 años, contó que recibió una llamada de su cuñado durante la mañana. "

Estaban llorando y dijeron que su casa fue arrasada. Tres miembros de la familia fueron rescatados, pero su hermano sigue desaparecido", afirmó.

La cadena estatal china CCTV informó el miércoles que "un deslizamiento de tierra en el lado nepalí provocó numerosas víctimas y desaparecidos en el puerto de Gyirong", el paso que conecta la región autónoma del Tíbet con Nepal.

El presidente chino afirmó que "la tarea más urgente es hacer todo lo posible para buscar y rescatar a las personas desaparecidas (...) atender rápidamente a los heridos y reducir al mínimo el número de víctimas", reportó CCTV.