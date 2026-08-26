La salud de Yolanda Andrade despertó preucupación luego de que la conductora nuevamente hablara sobre su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y recordara una conversación que tuvo con uno de sus médicos, en la que recibió una estimación sobre el tiempo que podría quedarle de vida. Dicho detalle fue revelado durante un en vivo con Thalía.

En una charla que tuvo con Thalía, quien celebraba su cumpleaños, Andrade habló sobre cómo ha cambiado su manera de ver la vida desde que enfrenta la enfermedad y sorprendió al revelar que, en algún momento, un médico le habló del tiempo que le quedaba de vida.

La cifra que Yolanda Andrade comentó fue de un año y medio. La conductora explicó que cuando un médico le habló de ese periodo, lejos de reaccionar con miedo, ella comenzó a pensar en todo lo que todavía podía hacer.

Incluso contó que, cuando el especialista le preguntó por qué consideraba afortunada la situación, ella respondió que un año y medio le daba tiempo para hacer muchas cosas.

Sin embargo, la famosa no aclaró cuándo ocurrió esa conversación con su médico, si correspondía directamente al momento de su diagnóstico o en los últimos meses de este 2026.

Ante estos comentarios de parte de Yolanda, Thalía reconoció su manera de afrontar la situación y le dijo: “Hay que darle vuelo a la hilacha”. También, durante el en vivo, la conductora habló de las emociones que ha experimentado desde que comenzó su proceso de salud. Andrade reconoció que ha sentido frustración, ira, coraje y miedo, pero explicó que poco a poco ha cambiado su perspectiva.

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade fue diagnósticada de esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas encargadas de controlar los movimientos musculares. Con el avance del padecimiento pueden aparecer problemas relacionados con la movilidad, el habla, la deglución y la respiración.

La conductora ha mostrado durante los últimos años algunos de los cambios que ha experimentado y ha explicado que su voz y movilidad se han visto afectadas.

¿La ELA tiene cura?

Actualmente, la ELA no tiene una cura. Existen tratamientos y atención médica que pueden ayudar a controlar determinados síntomas, mantener funciones y mejorar la calidad de vida, pero la enfermedad continúa siendo progresiva.

¿Yolanda Andrade se está despidiendo de sus seres queridos?

Las recientes declaraciones de la conductora han provocado que algunos usuarios interpreten sus palabras como una despedida. En días anteriores, su hermana Marilé confirmó que Yolanda ya tiene todo listo para el momento en que su vida termine; sería por esto que la conductora de Mojoe habría adquirido un nicho en La Basílica de Guadalupe.