La segunda temporada de La Granja VIP ya está a punto de comenzar y se han ido revelando los participantes, quienes dejarán el glamur a un lado para convertirse en granjeros y competir por un jugoso premio económico, que en la primera edición fue de 2 millones de pesos y se los llevó Alfredo Adame.

Acá te contamos cuándo se estrena, dónde verla, quiénes serán los conductores y críticos, así como los participantes confirmados hasta ahora.

¿Cuándo se estrena y dónde ver La Granja VIP 2026?

La Granja VIP 2026 se estrenará el próximo domingo 6 de septiembre a las 8:00 p. m. por Azteca Uno.

También podrás seguir el contenido 24/7 a través de Disney+.

¿Quiénes serán los conductores y críticos de La Granja VIP 2026?

La conducción quedará a cargo de Adal Ramones, quien condujo la primera temporada.

Ramones estará acompañado por Kristal Silva, quien fungirá como coconductora.

Además, contará con Linet Puente, Ferka, Flor Rubio y “Rey Grupero” como los críticos de esta temporada. Ellos se encargarán de dar su opinión de todo lo que ocurra dentro del programa, sin filtros y desde su perspectiva, según anuncia TV Azteca.

¿Quiénes son los participantes confirmados de La Granja VIP 2026?

A diferencia de la temporada pasada, que contó con solo 16 participantes, esta segunda temporada contará con 20. Hasta el momento, se han anunciado los siguientes:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras “Bicolor”

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Bebeshita

¿Qué famosos podrían sumarse a La Granja VIP 2026?

Días atrás, se rumoró que el diputado Sergio Mayer podría unirse al reality show de TV Azteca, luego de que se revelara que pidió una licencia por tiempo indefinido y sin goce de sueldo a partir del próximo 31 de agosto.

Aunque aún no se ha confirmado su ingreso a La Granja VIP 2026, las especulaciones surgieron porque a principios de año también había pedido una licencia para dejar su curul en el Congreso de la Unión para participar en La Casa de los Famosos de Telemundo.

También el exhabitante de La Casa de los Famosos, Adrián Marcelo, confirmó en su cuenta de X que la producción de La Granja VIP 2026 le había ofrecido mucho dinero para que participara, pero que lo rechazó porque, según sus palabras, “no les va a alcanzar nunca”.

Según La comadrita, otros famosos que podrían entrar a La Granja VIP 2026 son: