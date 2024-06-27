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AMLO pide a Biden y Trump "no culpar a México" de la migración en el debate

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Biden y Trump llegan al debate presidencial con las encuestas más ajustadas que nunca

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Comenzó el primer por la presidencia de Estados Unidos, entre el candidato republicano, , y el aspirante demócrata, . Este encuentro inicial se realiza en los estudios de la CNN en Atlanta, Georgia y es moderado por Jake Tapper y Dana Bash de CNN. A diferencia de los debates de las primarias republicanas, no habrá público presente.


20:38 HRS. TRUMP DICE QUE EU FUE LA BURLA DEL MUNDO EN AFGANISTÁN, "AHORA TENEMOS CRISIS CON HAMÁS, CON HEZBOLÁ". Y LE DICE A BIDEN QUE LA GENTE NO LO RESPETA.

20:35 HRS. DICE BIDEN QUE NO CREE QUE TRUMP ACEPTE LOS RESULTADOS PORQUE NO PUEDE ACEPTAR UNA DERROTA Y LO DESCRIBE CÓMO UN “CHILLÓN”.

20:32 HRS. TRUMP SEÑALA QUE SI ES UNA ELECCIÓN JUSTA Y LEGAL, SÍ ACEPTARÁ LOS RESULTADOS

20:31 HRS. TRUMP EVADE LA PREGUNTA DE SI ACEPTARÁ LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES SI NO LE SON FAVORABLES.

20:30 HRS. “BIDEN LLEVARÁ AL MUNDO A LA TERCERA GUERRA MUNDIAL”, ASEGURA TRUMP


20:27 HRS. SOBRE SU BUEN ESTADO DE SALUD FÍSICA Y MENTAL DURANTE SU GOBIERNO Y AL TÉRMINO, TRUMP DIJO QUE ESTÁ EN MUY BUEN ESTADO DE SALUD, QUE SE REALIZA VARIOS ESTUDIOS MÉDICOS ANUALMENTE Y QUE “ACABA DE JUGAR GOLF MUY BIEN” Y QUE SI NO ESTUVIERA BIEN, NO HABRÍA PODIDO HACERLO.

20:25 HRS. SOBRE SU BUEN ESTADO DE SALUD FÍSICA Y MENTAL DURANTE SU GOBIERNO Y AL TÉRMINO, BIDEN EVADIÓ LA PREGUNTA Y CONTESTÓ QUE EN SU ÉPOCA FUE EL SENADOR MÁS JOVEN DE LA HISTORIA.

20:24 HRS. BIDEN DICE IBA A BAJAR LOS NIVELES DE FENTANILO INVIRTIENDO EN MÁQUINAS PARA DETECTARLAS Y A TRAVÉS DE UNA LEY QUE EL MISMO TRUMP PIDIÓ A LOS REPUBLICANOS QUE NO APROBARAN PORQUE LE IMPACTARÍA POLÍTICAMENTE.

20:23 HRS. SOBRE EL TEMA DE DROGAS: ASEGURA TRUMP QUE SE HIZO MUCHO Y QUE DURANTE SU MANDATO SE REGISTRARON NIVELES MUY BAJOS DE ADICCIÓN Y QUE AHORA LOS NÚMEROS DE DROGAS Y TRÁFICO DE PERSONAS ESTÁN PEOR QUE NUNCA PORQUE LA FRONTERA EN MAL ESTADO.

20:16 HRS TRUMP ARREMETE CONTRA BIDEN Y DICE QUE ES EL PEOR PRESIDENTE: SEÑALA QUE EL CANDIDATO DEMÓCRATA QUIERE QUE SU PAÍS SEA DESTRUIDO Y QUE LOS MIGRANTES ILEGALES SE CONVIERTAN EN VOTANTES.

20:15 HRS. BIDEN DICE QUE SI TRUMP GANA, ESTADOS UNIDOS ENTRARÍA EN UNA RECESIÓN Y EN UNA ÉPOCA DE INFLACIÓN.

20:11 HRS. BIDEN ASEVERA QUE PARA 2035 EU HABRÁ REDUCIDO LA CONTAMINACIÓN A LA MITAD

20:10 HRS. BIDEN ASEGURA QUE EN SU GOBIERNO SE APROBÓ LA LEGISLACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA.

20:06 HRS. SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO TRUMP MENCIONA QUE QUIERE AGUA LIMPIA, AIRE LIMPIO Y QUE EN SU GOBIERNO LOS ESTADOUNIDENSES LO TENÍAN; AFIRMA QUE DURANTE SUS CUATRO AÑOS EN LA CASA BLANCA TUVIERON LOS MEJORES NÚMEROS EN EL TEMA.

20:02 HRS TRUMP DICE QUE BIDEN ES CULPABLE DE LA INFLACIÓN Y QUE LOS MILES DE MILLONES DE MIGRANTES QUE HAN LLEGADO ILEGALMENTE ESTÁN TOMANDO LOS EMPLEOS DE LOS AFROAMERICANOS Y DE LOS HISPANOS QUE VIVEN LEGALMENTE EN EU

20:00 HRS. BIDEN SEÑALA QUE ESTA ES LA ÉPOCA EN LA QUE MEJOR VIVE LA SOCIEDAD AFROAMERICANA EN ESTADOS UNIDOS, CON LOS MÁS ALTOS NIVELES DE NEGOCIOS Y EMPLEO.

19: 50 HRS. SOBRE LOS CARGOS QUE ENFRENTA TRUMP DICE QUE NO HIZO NADA MALO Y QUE, AL CONTRARIO, EL HIJO DE BIDEN ES UN CRIMINAL.

19:46 HRS. SOBRE EL ATAQUE AL CAPITOLIO: TRUMP MENCIONA QUE LO QUE PASÓ ESE DÍA FUE HORRIBLE Y DEJÓ A ESTADOS UNIDOS COMO UN HAZMERREÍR

19:43 HRS. TRUMP EVADE LA PREGUNTA SOBRE SI FAVORECERÍA EL ESTABLECIMIENTO DE PALESTINA COMO PAÍS.

19:40 HRS. BIDEN REVELA QUE TIENE UN PLAN DE TRES FASES PARA TERMINAR CON LA GUERRA ENTRE ISRAEL VS GAZA: TIENE EL APOYO DEL CONSEJO DE LA ONU Y EL G7.

19:38: TRUMP ENFRENTA A BIDEN Y DICE QUE EL TERRORISMO ESTÁ DESCONTROLADO EN SU GOBIERNO

19:36 HRS. TRUMP ASEGURA QUE PUTIN TOMÓ VALOR A COMENZAR UNA GUERRA CONTRA UCRANIA PORQUE VIO COMO EU SALIÓ DE AFGANISTÁN.

19:32 HRS. TRUMP SOBRE LA GUERRA DE UCRANIA: “SI EU TUVIERA UN PRESIDENTE RESPETADO POR PUTIN, ÉL NUNCA HUBIERA INVADIDO UCRANIA”.

19:30 HRS. TRUMP PLANTEA LLEVAR A CABO LA ESTRATEGIA MÁS GRANDE DE DEPORTACIÓN.

19:26 HRS. TRUMP A BIDEN: "TIENES LA PEOR FRONTERA DEL MUNDO".

19:25 HRS. TRUMP SEÑALA QUE DURANTE SU GOBIERNO TENÍAN LA FRONTERA MÁS SEGURA Y BIDEN LA ABRIÓ A PRISIONEROS Y TERRORISTAS.

19:24 HRS. BIDEN ASEGURA QUE CUANDO TRUMP ERA PRESIDENTE SEPARABAN FAMILIAS.

19:23 HRS. BIDEN SE LANZA CONTRA TRUMP SOBRE SUS POLÍTICAS MIGRATORIAS.

19:19 HRS. BIDEN ASEGURA QUE LOS POLÍTICOS NO DEBERÍAN DECIDIR SOBRE LA SALUD DE UNA MUJER.

19:17 HRS. BIDEN MENCIONA QUE ELIMINAR EL ROE VS WADE HA SIDO UN ERROR.

19:15 HRS. TRUMP DICE QUE NO BLOQUEARÁ EL QUE SE PERMITA EL USO DE LA PASTILLA PARA EL ABORTO.

19:12 HRS. BIDEN DICE QUE SI LOS MULTIMILLONARIOS PAGARÁN TAN SÓLO UNA PARTE DE LOS IMPUESTOS QUE LES CORRESPONDEN SE PODRÍAN HACER COSAS A FAVOR DEL PAÍS.

19:10 HRS. TRUMP ARREMETE CONTRA BIDEN Y DICE QUE MÁS GENTE HA MUERTO DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DEL DEMÓCRATA QUE EN LA QUE ÉL ESTUVO AL FRENTE.

19:09 HRS. TRUMP PLANTEA IMPONER TARIFAS DE 10% A PRODUCTOS EXTRANJEROS.

19:08 HRS. TRUMP DICE QUE LA INFLACIÓN ESTÁ “MATANDO” A LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS.

19:05 HRS. EL CANDIDATO REPÚBLIANO AFIRMA QUE DURANTE SU MANDATO SE HIZO TODO BIEN Y QUE HABÍA DEJADO UN GRAN TRABAJO EVITANDO CAER EN UNA GRAN DEPRESIÓN COMO LA DE 1929. SEÑALA QUE BIDEN SÓLO CREO RABAJO PARA ILEGALES.

19:04 HRS. BIDEN ASEGURA ESTAR TRABAJANDO ARDUAMENTE PARA CONTROLAR LA INFLACIÓN Y DICE QUE LO VA A LOGRAR.

19:01 HRS. INICIA DEBATE.

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