Despiden a policía por arrastrar a detenida hasta cárcel en Florida

Un policía de la ciudad de Tampa, en Florida, fue despedido luego de arrastrar hasta la cárcel a una mujer que estaba esposada.

En redes sociales se viralizó el video que tomaron cámaras de seguridad del centro de detención cuando el agente llevó a la arrestada, el pasado 17 de noviembre.

La mujer había sido detenida por el delito de allanamiento de morada en un Centro de Salud Familiar y el oficial Gregory Damon estuvo a cargo de su aprehensión. Según se reportó, la persona dormía fuera del inmueble y se negaba a retirarse.

Al llegar a la prisión de Orient Road, se observa que la mujer se resiste a bajar de la patrulla en la que había sido transportada. Ante la negativa, el policía de Tampa tomó a la mujer por la ropa y comenzó a arrastrarla por el piso del estacionamiento.

El agente le dijo algunas palabras a la mujer al tomarse una pausa y luego siguió arrastrándola hasta ingresar al centro de detención.

Here's video of former Tampa police officer Gregory Damon dragging a female into the Orient Road Jail. He was fired on Tuesday. pic.twitter.com/PbtZSyvyHB