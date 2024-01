En TikTok comenzó a popularizarse la historia de una mujer mexicana conocida como Dany Torres, que fue detenida por migración en su viaje a Nueva York porque los agentes de seguridad confundieron la diadema de su maleta con un arma punzocortante.

Como si se tratara de un capítulo del programa ‘Alerta Aeropuerto’ de National Geographic, la mujer fue interceptada cuando se encontraba comprando café posterior a la revisión de sus pertenencias, cuando dos policías la escoltaron hacia un cuarto para hacer una segunda inspección.

‘’Una vez que llegamos al cuartito me dijeron que les entregara mi pasaporte, entonces fue cuando me asusté y me enseñaron que en la pantalla de los rayos x aparecía como que yo traía una arma metálica filosa’’.

Además, la usuaria identificada como @danytorresmiau narra que a pesar de que estaba segura que no llevaba objetos ilegales, le dio miedo que alguien le hubiera puesto algo en su maleta cuando ella entró al baño.

‘’Llegó un señor gigante de dos metros, super gordo y me dijo: vamos a abrir tu maleta, no puedes tocar absolutamente nada y tienes que estar de acuerdo con todo lo que estamos haciendo, es tu última oportunidad para confesar qué traes en tu maleta’’.

Tras la segunda revisión, los agentes de migración concluyeron que se trataba de una diadema de colores que se encontraba en una cosmetiquera, que en los rayos x parecía un artefacto con picos potencialmente peligrosos.

‘’Me pidieron disculpas, me regresaron mi pasaporte, me guardaron mis cosas y me dijeron mil gracia por cooperar, discúlpanos, pero preferimos prevenir’’.

¿Qué artículos no están permitidos en un avión?

De acuerdo con la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), hay algunos artículos que no están permitidos de llevar en el equipaje de mano durante un vuelo y en caso de hacerlo, los viajeros podrían ameritar sanciones.

La condición para que líquidos y geles puedan llevarse en el equipaje de mano o artículo personal es que sean guardados en recipientes individuales de una capacidad no mayor a 100 ml (3.4 oz.) y colocados dentro de una bolsa de plástico resellable no mayor a 20 x 20 cm.

Están prohibidas todas las armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas que puedan utilizarse para causar lesiones graves o causar daños a las aeronaves, como sierras, taladros o pistolas de clavos.

También están prohibidos objetos que puedan utilizarse para golpear y causar lesiones graves, como bates de béisbol y softbol. Palos, tales como porras de policía, cachiporras y clavas.

Recuerda que está permitido llevar laptops, smartphones, tablets, cargadores, cámaras fotográficas y otros dispositivos electrónicos en tu equipaje de mano. La única condición es que no usen baterías de litio.