Difunden video del ataque al marido de Pelosi en su casa

La Justicia estadounidense difundió este viernes el video policial del ataque al marido de la ahora expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en el que se ve la llegada de los agentes al domicilio familiar y el momento en que fue agredido.

Paul Pelosi, de 82 años, fue atacado el pasado 28 de octubre en San Francisco (California) mientras se encontraba en su casa. El agresor, identificado como David DePape, de 42 años, irrumpió en la vivienda al grito de "¿Dónde está Nancy?", aunque ella se encontraba en ese momento en Washington.

La difusión de las imágenes por parte del Tribunal Superior de San Francisco se produce después de que distintos medios, como la cadena CNN, hubieran solicitado que se hicieran públicas porque lo sucedido ameritaba "transparencia".

Body camera footage shows Paul Pelosi, former U.S. House Speaker Nancy Pelosi's husband, fighting his assailant during an attack in the couple's San Francisco home last year. pic.twitter.com/yVPnGDJtsC