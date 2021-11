Director de Salud de Florida rechaza usar cubrebocas y abandona reunión con senadora

El director de salud de Florida tuvo que abandonar una reunión luego de que rechazó portar un cubrebocas en la oficina de una senadora estatal, quien le dijo que tenía un grave problema de salud, informaron autoridades.

El director de salud pública del estado, Joseph Ladapo, se negó a ponerse la mascarilla en la reunión con la senadora estatal Tina Polsky.

El líder en el Senado de Florida, Wilton Simpson, envió un memorándum a los senadores el sábado respecto al incidente en la oficina de la senadora Polsky, pidiéndoles a los que visiten el edificio a ser respetuosos con las interacciones sociales. Polsky, que representa partes de los condados de Broward y Palm Beach, no había hecho público su diagnóstico de cáncer de mama.

Polsky habló con The Associated Press sobre el el tenso intercambio con Ladapo, que fue reportado primero por el sitio Florida Politics. Comentó que les ofrecieron unos cubrebocas a Ladapo y a dos asesores y les pidieron que se las pusieran cuando llegaron a la reunión el miércoles. No le dijo que tenía cáncer de mama, pero sí le informó que padecía un grave problema de salud.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sostienen que los pacientes con cáncer corren un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 y pueden no crear la misma inmunidad a las vacunas.

Ladapo había pedido reunirse con ella en Tallahassee en momentos en los que busca su confirmación en el Senado luego de ser designado por el gobernador Ron DeSantis el mes pasado.

“Fue muy impactante para mí que me tratara de esta manera”, dijo Polsky. “Si es el director de salud durante los próximos años, me preocupa de verdad una futura emergencia de salud pública y no poder contar con él para la orientación necesaria y el liderazgo científico adecuado”.

Ladapo le ofreció realizar la reunión al aire libre, pero la senadora dijo que no quería sentarse en las mesas metálicas en un día caluroso cuando su oficina era linda y espaciosa. Polsky comentó que le preguntó por qué no quería ponerse el cubrebocas, pero que no le respondió.

El Departamento de Salud de Florida no respondió a correos electrónicos enviados en busca de comentarios.