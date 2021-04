Disparan y asesinan a niño de 3 años en su fiesta de cumpleaños

Un niño de 3 años fue asesinado en el condado de Miami-Dade el pasado sábado mientras le celebraban una fiesta de cumpleaños a él y su hermana.

La policía local informó mediante un comunicado que fue alertada sobre el tiroteo por la noche mediante un sistema que detecta y rastrea disparos.

Cuando los oficiales llegaron a la casa, encontraron al niño Elijah LaFrance con una herida de bala y lo llevaron al hospital donde murió.

SEEKING INFORMATION: On 4/24/21, Elijah LaFrance was killed in the area of N. Miami Avenue & NE 158 Street. Anyone with information is urged to contact @CrimeStopper305 at (305) 471-8477 or by dialing **TIPS. pic.twitter.com/VbAC4hqdOj