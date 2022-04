Elon Musk está cerca de comprar Twitter; suben acciones en Wall Street

Elon Musk parece acercarse de su objetivo de comprar Twitter: varios medios estadounidenses afirmaron este lunes que el grupo está a punto de aceptar una oferta de compra del millonario, y las acciones de la red social subían en Wall Street.

A contracorriente de lo que ocurre en la bolsa, los papeles de la red del pajarito azul subían 2,92% a las 14H45 GMT en el New York Stock Exchange, a 50,36 dólares luego de ganar 4% a inicios de jornada.

Varias fuentes, citadas por The New York Times, The Wall Street Journal y CNBC, señalan que el grupo podría anunciar este mismo lunes la compra por parte del fundador de Tesla, que a mediados de abril propuso hacerse de la totalidad de la firma a 54,20 dólares por acción y retirar la plataforma de la bolsa neoyorquina.

Si la oferta es aceptada, la valorización de Twitter ascendería a 43,000 millones de dólares, frente a 38,500 millones al día de hoy.

Consultado por la AFP, Twitter no emitió comentarios hasta el momento.

Musk dijo la semana pasada que había conseguido 46,500 millones de dólares para realizar la compra, gracias a dos préstamos bancarios de Morgan Stanley y también gracias a su fortuna personal.

También consideró la posibilidad de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) hostil directamente a través de los accionistas, para esquivar al consejo de administración.

"Una vez que el financiamiento fue presentado con la amenaza de una OPA hostil, el consejo directivo no puede (...) apelar a un segundo ofertante", destacó Dan Ives de Wedbush Securities en CNBC.

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News , síguenos aquí

, ¿Planeas viajar a Estados Unidos o Canadá? Encuentra aquí toda la información . Regístrate a nuestro Newsletter