Emotivo reencuentro entre la princesa Leonor y la reina Letizia durante la escala del buque escuela Elcano en Panamá Madre e hija se abrazaron tras meses de separación, mientras el buque continúa su travesía por Sudamérica y el Caribe

Spanish Crown Princess Leonor (L) is greeted by her mother Spain's Queen Letizia after disembarking from the Spanish Navy training ship Juan Sebastian de Elcano upon arrival at Amador Terminal Cruise in Panama City on May 3, 2025. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)