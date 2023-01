Empleada de Walmart es agredida por ladrones que intentaban sacar carritos de mercancía

Una empleada de Walmart fue golpeada con violencia en medio de sus esfuerzos por evitar que un par de ladrones robaran descaradamente dos carritos desbordándose de mercancía.

En un video que está circulando en redes sociales se muestra a una mujer siendo agredida a golpes, especialmente en la cara y cabeza, por dos delincuentes que llevaban arrastrando decenas de artículos hacia la puerta sin haberlos pagado.

La empleada, catalogada en internet como una heroína, se percató del intento de robo cuando vio a las personas saltándose las cajas registradoras bajo una actitud sospechosa.

De inmediato se acercó para detenerlos y, mientras sostenía ambos carritos, los ladrones comenzaron a agrederla frustrados por su fallido robo de varios cientos de dólares.

La mujer trató de protegerse de los golpes sin soltar la mercancía; segundos después los criminales abandonaron la tienda sin ser identificados ni siquiera por las cámaras de seguridad de la tienda.

Al parecer los delincuentes tenían más cómplices esperándolos en la puerta de la tienda.

This is not funny, No Walmart worker should not have to go through this.She went beyond the call of duty and none of her co workers came to help her. pic.twitter.com/YEjKD4XXQM