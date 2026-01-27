La fiscal general de México, Ernestina Godoy, informó este martes que el exceso de velocidad provocó el descarrilamiento en diciembre del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó 14 muertos y un centenar de lesionados.

"El maquinista aceleró considerablemente hasta el lugar del siniestro", afirmó Godoy, en un mensaje a medios.

Ante ello, señaló, el chófer del tren ha sido imputado penalmente por los delitos de homicidio y lesiones culposas.

La fiscal general explicó que las investigaciones -incluido un análisis de la "caja negra" del tren- concluyeron que la unidad iba a 65 kilómetros por hora (km/h) en la curva donde ocurrió el descarrilamiento, cuando la máxima permitida es de 50 km/h.

Además, indicó que la unidad alcanzó los 110 km/h en línea recta, donde la velocidad máxima es de 70 km/h.

Por otro lado, Godoy descartó fallas en los frenos o en la máquina, así como la existencia de daños en la infraestructura ferroviaria que pudieran haber ocasionado el accidente.

"No se encontraron daños en los componentes de la superestructura y subestructura ferroviaria, es decir, rieles, fijaciones, durmientes, balasto, sub balasto y terraplenes", expuso.

No obstante, aseguró que las investigaciones continúan para descartar otros factores, entre ellos, condiciones geométricas de la vía, características del material rodante y la interacción rueda-riel, al tiempo que se realizan dictámenes periciales complementarios.

Finalmente, la fiscal general sostuvo que el caso no quedará "impune" y aseguró que se garantizará la reparación integral del daño a las víctimas, así como "el derecho de las familias y de la sociedad a conocer la verdad" de lo ocurrido.

El 28 de diciembre pasado, un tren se descarriló y cayó desde varios metros de altura en un tramo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, dejando un saldo de 14 muertos y 98 heridos.

El Corredor Interoceánico es uno de los proyectos estratégicos del Gobierno mexicano para conectar los océanos Pacífico y Atlántico mediante una red ferroviaria, portuaria e industrial que atraviesa los estados de Oaxaca y Veracruz (sur del país).

Este proyecto, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) e inaugurado en 2023, se había presentado como una alternativa logística al Canal de Panamá al conectar el Pacífico y el Atlántico mexicano, como un polo de desarrollo para el sur-sureste del país.