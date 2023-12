La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos anunció este viernes la reanudación de operaciones en los cruces ferroviarios internacionales en Eagle Pass y El Paso, Texas, si bien mantiene suspendidas las operaciones en otros puntos de la frontera con México para hacer frente a los flujos migratorios.

La Oficina de Operaciones de Campo de la CBP reanudó las operaciones a las 02:00 pm hora del este (07:00 pm GMT), informó la agencia en un comunicado.

“Para enfrentar el reto que actualmente vemos a lo largo de la frontera suroeste, la CBP continúa usando todos los recursos disponibles para asegurar la seguridad de nuestros agentes y oficiales, y de los migrantes que a menudo son engañados y victimizados por organizaciones criminales trasnacionales”, indicó.

Explicó que después de observar un cambio reciente en las tendencias de las organizaciones ilícitas que trasladan migrantes a través de México, “la CBP emprendió acciones adicionales para reforzar el personal y abordar este preocupante desarrollo, incluyendo (medidas) en conjunto con las autoridades mexicanas”.

Precisó que la Oficina de Operaciones de Campo reasignó personal y recursos para apoyar a la Patrulla Fronteriza además de cumplir con sus funciones críticas, incluyendo la seguridad y la facilitación del comercio y los viajes legales.

La suspensión de operaciones en los puentes de cruce internacional ferroviario en Eagle Pass y El Paso el 18 de diciembre tuvo por objeto redirigir al personal para ayudar a la Patrulla Fronteriza a detener migrantes.

Pese a la reanudación de operaciones en esos cruces, la CBP indicó que “continuará priorizando su misión de seguridad fronteriza en respuesta a esta situación cambiante”.

“Seguimos evaluando las situaciones de seguridad, ajustando nuestros planes operativos y desplegando recursos para maximizar nuestros esfuerzos de aplicación de la ley contra aquellos extranjeros que no usan vías o procesos legales como (la aplicación) CBP One y aquellos que no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos”, advirtió.

Asimismo, indicó que el procesamiento de vehículos en el Puente Internacional 1 de Eagle Pass continúa suspendido, al igual que las operaciones en el Paso Peatonal Oeste de San Ysidro, California, las operaciones en el Puerto de Entrada de Lukeville, Arizona, y los cruces fronterizos en la Puerta Morely en Nogales, Arizona. EFE