La Casa Blanca afirmó este martes que hay que tomar en serio la amenaza del grupo islamista palestino Hamás de ejecutar a los rehenes secuestrados durante el ataque a Israel.

"No se puede tomar una amenaza como esa a la ligera", declaró a CNN el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

"Hay que tomárselo en serio debido a la barbarie de la que Hamás ya ha demostrado que es capaz", añadió.

El presidente Joe Biden, que se pronunciará este martes sobre el conflicto, ya dio cuenta de al menos 11 estadounidenses muertos y consideró "probable" que otros estén retenidos por Hamás.

El lunes el grupo islamista amenazó con matar rehenes cada vez que Israel lanzara un ataque contra un objetivo civil en Gaza sin previo aviso.

Kirby aseguró que aún no se ha confirmado que haya ciudadanos estadounidenses entre los rehenes.

"No sabemos si hay estadounidenses en esa población. No sabemos dónde están. No sabemos cómo están retenidos. Y es una zona de guerra activa. Eso complica las opciones", explicó. "Pero está claro que vamos a hacer cuanto podamos para ayudar con esta crisis de rehenes".

Estados Unidos propuso a Israel ayuda en servicios de inteligencia y "experiencia" en liberación de rehenes, dijo el portavoz.

El lunes, Kirby precisó que Washington no tiene "ninguna intención" de desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno en el conflicto entre Israel y Hamás.

El grupo islamista ha secuestrado a unas 150 personas desde su ataque masivo del sábado, entre ellos niños, ancianos y jóvenes que fueron capturados en un festival de música donde murieron unas 270 personas.