El video en el que unos trabajadores de origen latino fueron discriminados en Estados Unidos por un personal de seguridad, se volvió viral a través de Tiktok, causando indignación entre los usuarios de la plataforma social.

El influencer y activista, Carlos Espina, bajo el usuario @carlos_eduardo_espina en Tiktok, compartió en dicha red social el video donde se puede observar como un hombre, que portaba el uniforme de 'security' de un establecimiento americano, discriminó e impidió el acceso a los latinos.

"¡Lárgate de mi país! Este no es tu mald*to país", mencionó el hombre que se encontraba en la entrada de un lugar, impidiendo el paso de los trabajadores.

"Venimos trabajando y esta persona, nomás porque hablamos español dice que tenemos que hablar inglés...", mencionó una de las personas discriminadas mientras que el estadounidense continuaba lanzando comentarios inapropiados hacia ellos.

"Habla inglés, tal vez así te pueda entender", mencionó el personal de seguridad.

De acuerdo con el tiktoker, las víctimas intentaron ingresar a un edificio para dejar un paquete, sin embargo, el supuesto motivo que hizo explotar al personal de seguridad fue porque los trabajadores estaban hablando español.

"Esta es la triste realidad que se actualmente se vive día a día aquí en Estados Unidos . Eso dicho, yo solo espero que a este tipo lo encuentren , que se haga justicia , si es que eso existe hoy en día", aseveró el influencer ante la situación con los migrantes en territorio Americano .

@carlos_eduardo_espina La triste realidad que se vive día a día en Estados Unidos… ♬ original sound - Carlos_Eduardo_Espina

Latinos reaccionan a actos de discriminación en Estados Unidos

Ante el video que el tiktoker compartió, usuarios expresaron su indignación a través de comentarios, algunos respondieron con más discursos de odio y refiriéndose al personal de seguridad por su color de piel.