“Estoy harta”; suspenden a maestra de Texas por insultar a sus alumnos

Una maestra de Texas fue suspendida de su cargo luego de que se revelara un audio en el que insulta a sus alumnos y se queja de su empleo.

De acuerdo con los informes, una maestra de primer año de la escuela secundaria Harry Wright Junior High fue grabada diciendo que sus alumnos son unos “imbéciles totales” y que está harta de lidiar con ellos.

En un audio, obtenido por un medio local de Houston, la mujer, sin identidad revelada, se puede escuchar descargando la frustración que le ocasiona su trabajo como maestra de secundaria mientras platica con alguien más, probablemente con la persona que grabó el audio en secreto.

“Si tengo que seguir lidiando con niños que son completa y totalmente unos imbéciles, hasta aquí, estoy harta”, dice la mujer.

Más adelante en el audio expresa sus deseos de que sea despedida de la escuela y que es capaz de hacer lo que sea para que suceda.

“Quiero que me despidan en este momento. Literalmente me voy a lastimar si tengo que seguir viniendo aquí. Nunca en mi vida he tratado con niños que son tan horribles que si cayeran en un río los dejaría flotar”, sentenció.

La maestra y sus declaraciones fueron puestas en investigación por las autoridades del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Lamar, cercano a la ciudad de Houston.

En un comunicado, el distrito calificó las acciones y palabras de la maestra como “inquietantes” por lo que fue suspendida de inmediato.

“Por supuesto, nos tomamos esto muy en serio y estamos investigando activamente esta situación. El miércoles se le informó a la empleada involucrada que no se presentara en el campus y se le puso en licencia administrativa el jueves por la mañana”, dijo el distrito.

“If I have to keep dealing with kids that are complete and utter morons, I’m done.” A @LamarCISD teacher remains on leave after a rant at this junior high school. I’ll have more of what she said, new reaction + the district’s response: @KHOU at 6:00 #khou11 pic.twitter.com/JY56oaF7jL