Expulsan de vuelo a mujer alérgica a las nueces por no aceptarlas en su comida

A través de redes sociales, una mujer denunció que fue expulsada de su vuelo con American Airlines injustamente debido a su alergia a las nueces.

De acuerdo con un hilo de tweets, la pasajera dijo que fue expulsada del vuelo debido a que los asistentes de vuelo no se pudieron adaptar a necesidades médicas y alimenticias en un viaje que partió de Londres a la ciudad de Nueva York.

Sophie Draper dijo que tiene una alergia severa a las nueces que le pone en riesgo de anafilaxia potencialmente mortal por lo que reportó su estado de salud en la puerta de embarque cuando abordó el vuelo.

Como parte del menú de la comida, Sophie recibiría alimentos con nueces como parte de su preparación por lo que se negó al servicio. Los asistentes le informaron que estaban “obligados por contrato a servir nueces mixtas calientes en primera clase y clase ejecutiva”, y ella estaba casi obligada a aceptarlas.

La pasajera destacó que tenía un boleto en clase económica, pero debido a su condición fue reubicada con el objetivo de tener más protección frente al riesgo de inhalar algún alérgeno en el aire.

Su novio le preguntó a los sobrecargos sobre el protocolo del vuelo sobre incidentes médicos como un shock anafiláctico, al cuál está en continuó riesgo Draper. Como respuesta, el personal le cuestionó de vuelta si él estaba listo para atender a su novia en caso de que lo necesitara.

“Sabe cómo usar tu EpiPen, ¿verdad?, dijo un miembro de la tripulación antes de sacar a la pareja del avión.

“Me eché a llorar. Me sentí totalmente discriminada por una condición de salud sobre la que no tengo control, escribió la usuaria en redes sociales.

El hilo de Twitter en donde contó su mala experiencia se hizo viral en redes sociales por lo que su novio se vio impulsado a demandar a la aerolínea y a sus empleados por el mal y peligroso servicio que estaban dispuestos a ofrecer en el viaje a pesar de las especificaciones médicas que informaron.

El incidente sucedió hace más de un mes y en una actualización la pasajera dijo que American Airlines no se había hecho responsable y contó que habían sido ignorados.

Getting kicked-off an American Airlines flight because of my nut allergy (and why they are a dangerous airline for people with food allergies)



A thread: