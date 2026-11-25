El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó este miércoles de la detención de un ciudadano salvadoreño en Boston (Massachusetts), seis días después de que ganara un premio de un millón de dólares en la lotería estatal, debido a que tenía una orden de deportación dictada por un juez migratorio en 2014.

El detenido fue identificado como Ariel Antonio Velásquez-Morales, quien fue arrestado el martes 24 de noviembre por agentes de ICE en el barrio de East Boston, según informó la oficina de operaciones de deportación de la ciudad.

En un mensaje publicado este miércoles en la red social X, ICE confirmó el arresto y señaló que Velásquez-Morales había ingresado a Estados Unidos de manera irregular el 15 de mayo de 2013 y que un juez de inmigración había ordenado su expulsión el 24 de abril de 2014.

La agencia indicó además que el premio de la lotería fue lo que terminó conduciendo a su detención. "Parece que se le acabó la suerte", afirmó Micah Bock, subdirector de Asuntos Públicos del ICE, en un comunicado citado por el diario The Boston Globe.

Velásquez-Morales había ganado el premio el 18 de noviembre con un boleto de rasca y gana de 10 dólares, denominado "$2,000,000 50X Cashword", que compró en un establecimiento de East Boston.

También, eligió recibir el dinero en un único pago de 650.000 dólares antes de impuestos, en lugar de los pagos correspondientes al premio anunciado de un millón de dólares.

La detención ha generado atención por las normas de la lotería estatal, que permiten a cualquier persona mayor de 18 años, independientemente de su ciudadanía o situación migratoria, comprar boletos y reclamar premios.

El Boston Globe señaló que no estaba claro si las autoridades migratorias habían solicitado información a los responsables de la lotería antes del arresto.