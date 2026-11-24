Los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán por adelantado el último pago de su pensión correspondiente a 2026. Los beneficiarios no tendrán que esperar hasta diciembre para contar con su depósito. ¡Entérate en qué fecha pagan y cuál es el monto! ¡Anota el día en tu calendario!

El último pago para los pensionados y jubilados del ISSSTE llegará acompañado de un dinero extra: en esta ocasión, las autoridades establecieron que además del depósito mensual, se entregará la segunda parte del aguinaldo. De esta manera, algunos beneficiarios recibirán dos conceptos en la misma fecha.

¿Cuándo depositan la pensión ISSSTE de diciembre 2026?

El ISSSTE informó que el viernes 27 de noviembre será el día en el que los pensionados recibirán su último pago del año. Esto significa que los jubilados y pensionados no tendrán que esperar hasta el 1 de diciembre para disponer de su mensualidad. El instituto acostumbra adelantar los depósitos para que sus beneficiarios reciban el dinero antes de comenzar el mes al que corresponde.

¿Qué pagos recibirán los pensionados del ISSSTE el 27 de noviembre?

El ISSSTE contempla dos conceptos de pago:

Pensión de diciembre: corresponde a la mensualidad ordinaria

corresponde a la mensualidad ordinaria Segunda parte del aguinaldo.

La primera parte del aguinaldo se programó para la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda se contempla para el 27 de noviembre, junto con la pensión de diciembre.

¿Cuánto dinero depositará el ISSSTE en noviembre de 2026?

No existe un monto único para todos los pensionados del ISSSTE, ya que la mensualidad depende de la pensión que cada persona tiene reconocida.

¿Cómo consultar el depósito de la pensión ISSSTE?

Los recursos se depositan en la cuenta bancaria que cada pensionado tiene registrada ante el instituto. Para comprobar que el dinero llegó, los beneficiarios pueden:

Consultar el saldo y los movimientos de su cuenta bancaria Revisar la aplicación móvil de su banco o acudir a un cajero automático.

Si el depósito no aparece, comunícate a la línea de atención a derechohabientes del ISSSTE para solicitar orientación.

¿Cuándo será el primer pago de la pensión ISSSTE de 2027?

Después del depósito del 27 de noviembre, el siguiente pago ordinario corresponderá a enero de 2027. Sin embargo, el instituto no ha publicado un calendario oficial de depósitos para el próximo año, pero se espera que el dinero se entregue en los primeros días del mes.