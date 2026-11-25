Esmeralda Camacho, conocida en redes sociales como la exviolinista de Christian Nodal, volvió a llamar la atención de los usuarios de TikTok por un detalle de su vestuario. La música compartió un video en el que aparece con un atuendo con el que, de acuerdo con los internautas, recordó al esposo de Ángela Aguilar. ¿Qué prenda utilizó y por qué en redes aseguraron que se trataba de una clara indirecta? ¡Te contamos!

Los rumores de romance entre Nodal y su exviolinista comenzaron a circular a finales del 2025, luego de que se hiciera viral un video en el que Esmeralda Camacho parece hacer gestos de desaprobación una vez que Ángela Aguilar sube al escenario para acompañar a su esposo.

Las redes estallaron ante dicho suceso y de inmediato empezaron a especular que el cantante de "Adiós, Amor" podría tener algo más con su compañera de trabajo; posteriormente a este escándalo, en marzo de 2026, la violinista dejó de formar parte de la agrupación de Nodal y a la fecha no ha contado los motivos.

¿Qué indirecta lanzó la violinista Esmeralda Camacho a Christian Nodal?

La violinista generó decenas de comentarios después de que compartiera un video en su cuenta de TikTok en el que luce un vestido que tiene un corazón en el centro, un diseño que algunos internautas relacionaron con el concepto ‘Pal Cora’ del cantante sonorense y que reavivó las especulaciones sobre el vínculo que ambos tuvieron cuando trabajaron juntos.

Algunos internautas señalaron que el corazón que porta en el busto es muy similar al que Nodal utilizó en su gira Pa’l Cora Tour. Fue por esto por lo que la prenda no pasó desapercibida y generó cientos de reacciones, tales como : " Fíjate que el corazón le quedó muy bien ", " Nada más faltó un nopal ", " Ese corazón en el centro nos dice algo, picarona, indirectas ", " Papaaaaaaaaa me copió, yo diseño ropaaaa", " "Pa'l cora, su símbolo de Nodal" y "Algo nos quiere decir con este corazoncito".

Algunos usuarios interpretaron el corazón como una posible indirecta para Nodal, sin embargo, hasta ahora Esmeralda no ha explicado si el diseño tiene algún significado especial ni ha confirmado que su publicación esté dirigida al cantante.

¿Quién es Esmeralda Camacho, la exviolinista de Christian Nodal?

Esmeralda Camacho, también conocida como Esmeralda Canapé, es una violinista originaria de Tijuana que ganó notoriedad en redes sociales por su participación en la banda que acompañaba a Christian Nodal durante sus presentaciones y giras.

Antes de convertirse en tema de conversación por su cercanía profesional con el cantante, la música ya tenía experiencia en escenarios; su trayectoria incluye colaboraciones con la Orquesta Sinfónica de Zapopan.

En sus redes sociales, Camacho comparte contenido relacionado con su trabajo musical, presentaciones, viajes y aspectos de su vida cotidiana.