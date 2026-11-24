Ninel Conde volvió a llamar la atención en redes sociales al mostrar su figura con un atrevido conjunto deportivo. La cantante y actriz mexicana compartió imágenes de su entrenamiento con un outfit ajustado que dejó ver su estilo para ir al gimnasio y reavivó el interés de sus seguidores por sus rutinas de ejercicio.

Conocida como “El Bombón Asesino”, Ninel cuenta con un gran número de seguidores en su cuenta de Instagram, con quienes comparte su vida diaria, así como consejos de cuidado personal y belleza. Sus más de seis millones de seguidores han sido testigos de su crecimiento profesional y de su transformación.

En sus más recientes historias, la famosa mexicana se robó todas las miradas al compartir una foto en el elevador en la que se observa que luce un top corto, en color verde, de manga larga y ceñido al cuerpo, con escote pronunciado, de efecto fruncido en la parte central del busto.

Además, porta unos leggings deportivos de cintura alta, color verde lima, con los que destaca su silueta. De esta forma es como la cantante presumió que al gimnasio va vestida con mucho estilo, pero también con comodidad.

Ninel Conde. Foto: Instagram

En distintas ocasiones, la famosa ha compartido videos de sus sesiones en el gimnasio, en los que cuenta qué ejercicios hace para mantenerse en forma.

Principalmente ha comentado que trabaja pierna, glúteo y abdomen y, ha revelado, cuántas repeticiones hace de cada ejercicio para tonificar y ganar músculo.

¿Cuántos años tiene Ninel Conde en 2026?

Ninel Conde tiene 50 años. Nació el 29 de septiembre de 1976 y celebró su cumpleaños número 50 en 2026. La actriz y cantante cuenta con una trayectoria de varias décadas en el entretenimiento pues ha participado en telenovelas como Rebelde, Fuego en la sangre y Mar de amor, además de desarrollar una carrera musical.

En los últimos meses, su imagen también ha generado conversación en redes sociales debido a sus cambios de estilo, entre ellos su cabello rubio y sus ojos claros. La propia artista ha compartido parte de sus transformaciones y tratamientos estéticos.