Maribel Guardia, de 67 años, se unió al trend del videojuego GTA 6 y compartió en redes sociales una imagen hecha con inteligencia artificial en la que proyectó la figura de impacto que conserva, apenas ataviada con un pequeño traje de baño.

En la publicación, la celebridad se mostró ataviada con un pequeño bikini azul cielo de cintura baja y un bralette de cuello halter con herrajes dorados; le sumó, además un kimono azul.

Al parecer la imagen de IA se basó en una fotografía de sus vacaciones en la playa ya publicada en sus redes sociales con anterioridad, en la que dejó a la vista su escultural silueta y apariencia joven. “¡Me uno al trend de GTA 6! Siempre hay que divertirnos, disfrutar y ponerle un poquito de magia a la vida. ¡Los quiero mucho!”, escribió.

En otra imagen de IA aparece abrazando a su hijo Julián Figueroa, ésta también se basó en una de las fotografías que suele compartir como recuerdo en Instagram.

Su actividad en redes sociales ocurre en medio de un nuevo episodio en la polémica que rodea la muerte de su hijo. De acuerdo con los nuevos informes, existiría un video de la autopsia de Julián Figueroa.

Según dijo a su llegada a México tras vacacionar en España, la posibilidad de que exista material de su hijo después de morir representa sus peores pesadillas como madre.

En una declaración dijo: “Es la peor de mis pesadillas, de todas las mamás. Que le hayan hecho un video a tu hijo. Cuando pasó eso yo siempre pensé: ‘Dios mío, es que a todos les hacen videos, a todos los artistas que he visto, que sobre todo cuando les hacen las pruebas’. Los graban desnudos y hay videos devastadores que creo es la pesadilla más grande para una mamá”.

Hasta el momento no hay claridad sobre la existencia de dicho material; sin embargo, su esposo, Marco Chacón, expuso la posibilidad de que la Fiscalía investigue si en realidad existe ese video.

Según pide, las autoridades deben buscarlo y valorarlo si sirve para las investigaciones en torno a su fallecimiento o que se deseche por ser ilegal.

Las declaraciones sobre la existencia del video fueron hechas por el reportero Gabriel Cuevas, quien dijo haberlo visto tras la muerte del hijo que Maribel comparte con Joan Sebastian.

Según palabras del reportero, cuatro personas no identificadas intentaron vender el video en las afueras de la agencia funeraria donde prepararon al cantante.

Maribel Guardia señaló que dejará las investigaciones en manos de las autoridades y por ahora no emprenderá acciones legales contra el periodista que ha afirmado la existencia del clip: “Lo va a hacer la Fiscalía y no es nada contra el reportero, (...) es para ver si de verdad existe el video”.