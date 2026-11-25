Mientras continúa enfrentando la atención mediática por una entrevista que generó intensos debates en redes sociales, Hailey Bieber decidió dar la bienvenida a una nueva década de vida rodeada de lujo, paisajes espectaculares y muestras de cariño de sus seres más cercanos.

La empresaria y modelo compartió con sus seguidores un vistazo a la celebración de su cumpleaños número 30, demostrando que atraviesa este momento bajo los reflectores sin perder el estilo que la ha convertido en un referente de moda.

A través de Instagram, la fundadora de Rhode Beauty presumió una sesión fotográfica a bordo de un yate en un destino paradisíaco. Para la ocasión lució un llamativo bikini dorado que resaltó su figura atlética, complementado con un sombrero y un pareo con estampado animal print.

Las imágenes también mostraron parte de la celebración nocturna, con fuegos artificiales iluminando el cielo, un impresionante atardecer y un pastel con el que marcó oficialmente su entrada a los 30 años. En una de las publicaciones, simplemente escribió el número "30" acompañado de varios corazones rojos.

La celebración también incluyó momentos románticos junto a su esposo, Justin Bieber, quien apareció abrazándola en algunas de las fotografías compartidas.

Las imágenes rápidamente llamaron la atención de millones de seguidores, que llenaron la publicación con felicitaciones y elogios por el espectacular escenario elegido para la ocasión.

Sin embargo, el cumpleaños de la modelo llega en medio de una etapa de fuerte escrutinio público. Recientemente, Hailey Bieber participó en una entrevista con The New York Times durante la cumbre DealBook, donde habló sobre el crecimiento de Rhode Beauty y la venta de la compañía a e.l.f. Beauty por aproximadamente mil millones de dólares concretada en 2025.

Durante la conversación explicó que, cuando imaginó una posible venta de la marca, fijó una meta ambiciosa que para muchos parecía inalcanzable.

Una de las frases que más comentarios provocó fue cuando atribuyó parte del éxito empresarial a lo que describió como una especie de "optimismo ilusorio".

La expresión se volvió viral y fue ampliamente comentada por usuarios en redes sociales, algunos de los cuales consideraron que sus respuestas carecían de profundidad para una conversación enfocada en negocios y liderazgo corporativo.

Ante la ola de críticas, la empresaria respondió de manera indirecta mediante una historia de Instagram. Compartió una definición relacionada con la palabra "optimista" y añadió un breve mensaje que muchos interpretaron como una respuesta a las burlas y cuestionamientos surgidos tras la publicación de la entrevista.

Más allá de la polémica empresarial, Hailey Bieber también ha hablado recientemente sobre el impacto emocional que ha tenido el odio recibido en internet durante los últimos años.

La modelo reveló que enfrentó campañas de acoso particularmente intensas, incluyendo mensajes ofensivos y comentarios que la afectaron profundamente. Según explicó, hubo momentos en los que la hostilidad en redes sociales y en espacios públicos alcanzó niveles difíciles de sobrellevar.

Parte de esa atención estuvo relacionada con los persistentes rumores sobre una supuesta rivalidad con la cantante Selena Gomez, alimentados por algunos sectores de internet debido a la relación pasada de la artista con Justin Bieber.

No obstante, ambas celebridades han intentado desmentir públicamente esas especulaciones. De hecho, aparecieron juntas en un evento en 2022 y, posteriormente, en 2023 hicieron llamados públicos para que sus seguidores dejaran de promover enfrentamientos, el acoso y las amenazas en redes sociales.

Mientras las críticas continúan generando conversación en internet, Hailey Bieber parece enfocada en celebrar una etapa importante de su vida personal y profesional.

Con una marca valuada en miles de millones de dólares, una presencia dominante en el mundo de la belleza y una enorme comunidad de seguidores, la modelo inicia la década de los 30 en medio de éxitos empresariales, controversias virales y una atención mediática que no da señales de disminuir.