Tecate Pa'l Norte reveló el lineup de su edición 2027, en el que destacan las presentaciones de Travis Scott, Post Malone y Charli XCX.

El festival se llevará a cabo del 26 al 28 de mayo de 2027 en el Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León. Los boletos saldrán a la venta el próximo 1 de diciembre a las 14:00 horas a través de Ticketmaster .

A continuación, te compartimos la lista de artistas que conforman el cartel de Tecate Pa'l Norte 2027.

Cartel de Tecate Pa'l Norte 2027: artistas del 26 de mayo

Travis Scott, The Neighbourhood, Caifanes, Latin Mafia, RAYE, Milo J, Kasabian, Angine de Poitrine, deadmau5, Polo & Pan, RIIZE, WOS, Boys Noize, Gera MX, Ke Personajes, Julia Wolf, Benny Ibarra, La Leyenda, Ximena Sariñana, underscores, Franc Moody, Aterciopelados, Odisseo, C.R.O + Homer El Mero Mero, The Wookies, Jacinto, Los Vaguens, Estrambóticos, DAAZ, Chuwi, Paloma Morphy, Resorte, Adrian Cota, Erich, Cardellino, Marilina Bertoldi y Angela Torres.

Cartel de Tecate Pa'l Norte 2027: artistas del 27 de mayo

Post Malone, Avenged Sevenfold, Martin Garrix, Hombres G, Young Miko, Fontaines D.C., Tomora, Arcade Fire (Special Guest), Santa Pirata (Presents), Sofi Tukker, Babasonicos, Kase.O, Spoon, Ed Maverick, Victor Mendivil, Cuarteto de Nos, Kinky, Bandalos Chinos*, Piso 21, Leon Bridges*, Lola Indigo, Kasablanca, Luch, Jesse Baez, Ela Taubert, Odisseo*, TIMØ, Boombox Cartel, Collect 200, Barry B, Culture Wars, CLUBZ, Jorsshh, Showing Teeth, La Habitación Roja, Ana, Sofi W, Big Javy, Spika y Buffalo Blanco.

Cartel de Tecate Pa'l Norte 2027: artistas del 28 de mayo

Charli XCX, Julión Álvarez, Empire of the Sun, Joji, The War on Drugs, Kenia OS, HUGEL, Leon Bridges, Fobia, MK, Auténticos Decadentes, Julieta Venegas, Fonseca, Ed Maverick*, Bandalos Chinos, Ralphie Choo, Cara Delevingne, Cachirula & Loojan, Bruses, Ladrones, Pol Granch, Depresión Sonora, Laszewo, Íñigo Quintero, Nicola Cruz*, La Texana, Kaia Lana, Conociendo Rusia, LNG/SHT, Rey Pila y La Ramona.

Now they always say congratulations ✨ Lineup Oficial #TecatePalNorte 2027 🦁 Boletos a partir del 1 de diciembre a las 14:00hrs a través de Ticketmaster https://t.co/j02hf7l35w — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) November 24, 2026

¿Cuánto cuestan los boletos de Tecate Pa'l Norte 2027?

La Fase Abono Tempranero ya está agotada. Sus precios iban de los 4,820 pesos mexicanos para el boleto General hasta los 10,105 pesos para el VIP, sin cargos por servicio.

Los precios se la siguiente fase, aun se desconocen. Aunque, dependerán del tipo de boleto, entre los que se encuentran:

Abono General

Abono General Plus

Abono Ascendente

Abono VIP GNP

Así reaccionaron las redes sociales al lineup de Tecate Pa'l Norte 2027

En X, los usuarios no tardaron en reaccionar al lineup de 2027.

Un usuario preguntó, en tono de burla, cuándo publicarían el cartel real, mientras que otro pidió que el festival se redujera a dos días, pues consideró que varios artistas eran solo de relleno.

Otro usuario expresó su descontento porque el festival no incluyó a artistas como Adela, Tate McRae y Zara Larsson.

Por su parte, otro internauta señaló que quienes no estaban satisfechos con el cartel probablemente ya no tenían edad para asistir los tres días. Mientras que otro criticó la falta de mujeres en el lineup.

Entre los comentarios destacan: