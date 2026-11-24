La seguridad del príncipe William, Kate Middleton y sus tres hijos vuelve a estar bajo cuestionamiento después de que un grupo de intrusos ingresaran a su residencia campestre en Norfolk, Inglaterra. ¿Qué pasó? ¿Se encontraban los príncipes de Gales en el lugar?

El allanamiento ocurrió el lunes por la noche en una propiedad de la finca real de Sandringham y provocó una importante movilización policial “tras una actividad sospechosa”.

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El incidente encendió las alarmas porque se trata de una casa que la familia utiliza habitualmente para pasar vacaciones escolares y disfrutar de los días libres lejos del ajetreo de la familia real.

De acuerdo con información publicada por The Sun, la vivienda tiene 10 habitaciones y fue un regalo de bodas de la fallecida reina Isabel II a los futuros reyes de Inglaterra.

Aunque es una de las propiedades vinculadas a los príncipes de Gales, William, Kate y sus hijos no se encontraban allí cuando ocurrió el allanamiento. En ese momento, la familia permanecía en Forest Lodge, su otra residencia ubicada en Windsor.

El incidente provocó una fuerte presencia policial en los alrededores de la propiedad durante la noche del lunes, según testimonios de vecinos citados por la prensa británica. Por ahora, la información difundida no detalla públicamente qué objetos fueron robados ni ni se ha revelado la identidad de los responsables.

En un comunicado hecho por las autoridades locales se dijo: “Dos hombres han sido arrestados bajo sospecha de robo tras un incidente ocurrido anoche en una propiedad de la urbanización Sandringham. La policía fue alertada poco antes de las 18 horas tras recibir un aviso sobre actividad sospechosa en la dirección indicada”.

El ingreso de personas ajenas a una residencia utilizada por los futuros reyes representa una nueva preocupación para los equipos de seguridad encargados de proteger a la familia real.

Esta no es la primera ocasión en la que una residencia de la Corona es asaltada. El reciente caso recuerda el asalto ocurrido en octubre de 2024 en Shaw Farm, dentro de la finca del Castillo de Windsor. Según se informó en su momento, dos hombres enmascarados escalaron una valla de aproximadamente 1.80 metros, entraron en un granero y robaron una cuatrimoto y un camión.

Posteriormente, utilizaron el vehículo para derribar una puerta de seguridad y escapar. La familia de William y Kate se encontraba entonces en Adelaide Cottage, ubicada en las inmediaciones de Windsor.