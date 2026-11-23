La inteligencia artificial está revolucionando el mundo, la humanidad y su futuro. En medio de su avance desmedido, el director de IA en Meta Plataforms y líder de Meta Superintelligence Labs, Alexandr Wang, lanzó una advertencia sobre qué puede ocurrir si la humanidad se acerca a un punto en el que las máquinas superen su capacidad para comprenderlas y controlarlas.

En un ensayo compartido en redes sociales, Wang, de 29 años, lanzó una advertencia sobre la llegada de la superinteligencia artificial, una tecnología superior que podría rebasar las capacidades humanas en todos sentidos.

“Es difícil imaginar un mundo donde la humanidad pueda mantener el control sobre una auto-mejora recursiva totalmente limitada”, señaló Wang.

Su preocupación llega después de un avance matemático atribuido a la colaboración entre un investigador de Anthropic y Claude: una inteligencia artificial cuya forma de razonar fue descrita como una especie de “mente alienígena” que los seres humanos todavía no comprenden por completo.

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El episodio que encendió las alarmas está relacionado con la posible resulución de la hipótesis de Riemann, uno de los problemas matemáticos más famosos y difíciles de la historia, planteado en 1859 y que durante más de 160 años ha desafiado a especialistas.

Levent Alpöge, investigador de Anthropic, afirmó haber utilizado el modelo Claude para trabajar en una demostración de este problema. Alexandr Wang consideró que el avance representa una señal del enorme potencial intelectual de los nuevos sistemas de IA y del cambio que podría producirse si las máquinas comienzan a resolver desafíos que han resistido generaciones de científicos, además catalogó el logro como la “cúspide absoluta del logro intelectual”.

“Es difícil exagerar la magnitud del descubrimiento que acabamos de presenciar, logrado, además, con la ayuda de una mente alienígena que no terminamos de comprender”, señaló Alexandr Wang.

Lo más inquietante es la naturaleza de esa colaboración. La expresión “mente alienígena” utilizada por el líder de la IA en Meta no se refiere literalmente a un extraterrestre ni a una tecnología procedente del espacio, sino a una forma de inteligencia artificial cuyo funcionamiento y razonamiento pueden resultar ajenos a la experiencia humana.

Aunado a esto, Alexandr Wang afirmó en su ensayo que la humanidad “no debería aceptar una entrega de la sociedad a la IA”, sugiriendo que la industria tecnológica en todo el mundo debe tomar “acciones significativamente diferentes del camino predeterminado que tenemos por delante”.

Wang señaló que los avances de los próximos años podrían definir el futuro de la sociedad y advirtió que no basta con asumir que la llegada de esta tecnología es inevitable.

Su preocupación es que la humanidad termine cediendo decisiones fundamentales a sistemas que no comprende y cuyos objetivos podrían no coincidir con los intereses de las personas como acaba de ocurrir con el caso de la hipótesis de Riemann y el uso de la IA.