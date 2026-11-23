Tras el cierre de la Jornada 17 de la Liga MX este domingo, quedaron definidos los ocho equipos que disputarán los cuartos de final del Apertura 2026.

La clasificación está encabezada por Chivas con 33 puntos, seguido de Cruz Azul con 32 y América con 30 puntos.

Xolos de Tijuana, el equipo de Gilberto Mora, no logró clasificar, luego de que Monterrey venciera 2-0 a Pumas este sábado 21 de noviembre.

Aquí te contamos cómo quedaron los equipos de la Liga MX en la tabla de posiciones, cuáles serán los cruces y las fechas de los partidos de ida y vuelta.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga MX 2026?

Así quedaron los ocho equipos clasificados a los cuartos de final del Apertura 2026:

Chivas: 33 puntos. Cruz Azul: 32 puntos. América: 30 puntos. Atlas: 28 puntos. Toluca: 27 puntos. Monterrey: 27 puntos. León: 26 puntos. Pachuca: 25 puntos.

¿Cómo se jugarán los cuartos de final de la Liguilla MX 2026?

Tras definirse la clasificación, así quedaron los partidos de los cuartos de final del Apertura 2026:

(1) Chivas vs. (8) Pachuca

(2) Cruz Azul vs. (7) León

(3) América vs. (6) Monterrey

(4) Atlas vs. (5) Toluca

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final del Apertura 2026?

Estas son las fechas programadas para los partidos de ida y vuelta:

Partidos de ida: 25 y 26 de noviembre.

25 y 26 de noviembre. Partidos de vuelta: 28 y 29 de noviembre.

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Liga MX 2026?

Tras los cuartos de final, cuatro equipos continuarán en la competencia por el título del Apertura 2026.

Las semifinales también se disputarán en partidos de ida y vuelta, programados para las siguientes fechas: