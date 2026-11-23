El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, defendió el respeto a la soberanía nacional durante la primera ceremonia de recepción de cartas credenciales de embajadores extranjeros presidida por un mandatario norcoreano en más de tres décadas, después de que no se concretara una posible reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en China.

Corea del Norte "está dispuesta a fortalecer los lazos de amistad y cooperación con todos los países que respeten la soberanía de nuestro Estado y nos traten de manera amistosa" , dijo Kim durante una ceremonia la víspera en la que recibió las cartas credenciales de diez nuevos embajadores, entre ellos los de Rusia, Brasil, la India, Vietnam y Suecia, informó este lunes la agencia estatal KCNA.

El líder norcoreano también afirmó que Corea del Norte "no persigue ni la hegemonía ni la expansión" y sostuvo que "el uso de la fuerza y la coerción no tienen cabida" en su política exterior.

No obstante, defendió la necesidad de contar con capacidades suficientes para garantizar la seguridad nacional ante la situación política y militar de Asia Oriental, y aseguró que su país hará todo lo necesario para proteger sus derechos e intereses , en medio del constante fortalecimiento militar bajo su mandato.

La ceremonia se produce después de una reforma constitucional de marzo que otorgó a Kim la facultad de recibir cartas credenciales de embajadores extranjeros. Su abuelo y fundador del país, Kim Il-sung (1948-1994), ejercía personalmente esta función, pero la práctica se interrumpió durante el mandato de su padre y predecesor, Kim Jong-il (1994-2011), según la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Aunque la nueva atribución de Kim parece reforzar su proyección de jefe de Estado ante la comunidad internacional, sigue sin participar en grandes foros multilaterales como la reciente cumbre del APEC en China, donde no se concretó una posible reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, o con el líder ruso, Vladímir Putin, pese a que Moscú y Washington se mostraron abiertos a la posibilidad.

Su única participación en un encuentro internacional de múltiples líderes hasta el momento tuvo lugar en el desfile militar de Pekín de septiembre de 2025, junto a los presidentes chino, Xi Jinping, y Putin.