El Consulado de Estados Unidos en Mérida, Yucatán, abrió una convocatoria de empleo para cubrir una vacante de Técnico de Mantenimiento. La oportunidad está dirigida a todos los candidatos que cumplan con los requisitos y ofrece un salario anual bruto de 254,471.44 pesos mexicanos, además de un paquete de prestaciones.

La vacante contempla una jornada laboral de tiempo completo de 40 horas semanales y se desarrollará de manera presencial en la ciudad de Mérida. El puesto es permanente, sujeto al periodo de prueba y a la obtención de las certificaciones requeridas.

¿Qué hará el técnico de mantenimiento?

La persona contratada será responsable de mantener en óptimas condiciones el edificio del Consulado General de Estados Unidos en Mérida y las residencias arrendadas por la representación diplomática.

Entre sus funciones se encuentra garantizar que las instalaciones sean seguras, funcionales y cómodas para empleados, visitantes y público en general, cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por el gobierno estadounidense.

El trabajo puede requerir la realización de tareas en distintos sistemas de mantenimiento, así como atender necesidades operativas que surjan en inmuebles residenciales y no residenciales. Además, se contempla la posibilidad de trabajar jornadas prolongadas, fines de semana y bajo condiciones climáticas adversas cuando las necesidades de mantenimiento así lo requieran.

Requisitos para postularse

Los interesados deberán haber concluido la educación secundaria o contar con formación técnica relacionada con electricidad, aire acondicionado, fontanería o carpintería. Asimismo, es indispensable acreditar al menos dos años de experiencia como técnico de mantenimiento en sectores como la industria ligera o pesada, complejos habitacionales, condominios, hoteles o establecimientos comerciales.

En cuanto al idioma, se requiere un nivel básico de inglés y un buen dominio del español. Los aspirantes también deberán demostrar capacidad para utilizar herramientas manuales y eléctricas, comunicarse mediante teléfono y correo electrónico, trabajar de manera segura y levantar cargas de hasta 23 kilogramos siguiendo los estándares de seguridad.

Otro requisito indispensable es contar con una licencia de conducir vigente para vehículos particulares con una antigüedad mínima de cinco años.

Beneficios y fecha límite

Además del salario anual, la Misión de Estados Unidos en México ofrece prestaciones como pagos quincenales, incentivos ligados al desempeño, aguinaldo, prima vacacional, aproximadamente 20 días festivos entre fechas oficiales de México y Estados Unidos, seguro médico y de vida privado, afiliación al IMSS, AFORE e INFONAVIT, acceso a gimnasio en las instalaciones y oportunidades de capacitación profesional.

Los candidatos seleccionados deberán aprobar una investigación de antecedentes para obtener la certificación de seguridad correspondiente y podrían ser convocados a exámenes médicos o evaluaciones de idioma y habilidades.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 24 de noviembre de 2026, aunque las solicitudes deberán enviarse antes de las 22:00 horas del último día de recepción para ser consideradas. Puedes ver la convocatoria en este enlace .