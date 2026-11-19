El aguinaldo es uno de los ingresos más esperados por los trabajadores en México, pero recibir esta prestación también puede implicar una retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Si ganas más de $21,000 pesos mensuales y esperas tu pago de fin de año, es importante que sepas cuánto dinero está exento y qué parte podría descontarte la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). ¡Haz el cálculo!

Para 2026, los primeros $3,519.30 pesos del aguinaldo están exentos de ISR, equivalentes a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), con el valor diario vigente de 117.31 pesos. Si la prestación supera esa cantidad, el excedente se considera ingreso gravado y puede generar una retención de impuestos.

¿Cuánto dinero del aguinaldo 2026 está libre de ISR?

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los trabajadores pueden recibir hasta 30 UMA por concepto de aguinaldo sin pagar ISR. Con el valor de la UMA de 2026, que es de 117.31 pesos diarios, el cálculo queda de la siguiente manera:

UMA diaria 2026: $117.31 pesos

Límite de exención: 30 UMA

Aguinaldo exento: $3,519.30 pesos.

Esto quiere decir que si una persona recibe un aguinaldo de 3,000 pesos, no tendría retención de ISR por esta prestación. En cambio, si recibe 10,000 pesos, los primeros 3,519.30 estarán exentos y los 6,480.70 restantes serán la parte gravada.

Dicho fundamento se encuentra en el artículo 93, fracción XIV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

¿Si ganas más de $21,000 pesos te descuentan ISR del aguinaldo?

Sí, quienes tienen un sueldo de ese nivel y reciben la prestación mínima de 15 días probablemente tendrán una cantidad superior de aguinaldo al monto exento.

Por ejemplo, una persona con un salario mensual de $21,000 pesos tendría un sueldo diario aproximado de $700 pesos. Si su empresa le entrega los 15 días de aguinaldo que establece como mínimo la Ley Federal del Trabajo (LFT), recibiría $10,500 pesos antes de impuestos. Por lo tanto, el impuesto no se calcula sobre los 10,500 pesos completos, sino sobre los $6,980.70 pesos que exceden el límite exento.

Toma en consideración que los $6,980.70 pesos representan la base gravada del ejemplo, no el monto que Hacienda descontará. La retención de ISR se calcula mediante las tarifas y procedimientos fiscales correspondientes.

¿Cuánto ISR te pueden descontar del aguinaldo 2026?

No existe una cantidad fija que se aplique a todos los trabajadores. El descuento depende de la parte gravada del aguinaldo y de los ingresos que recibe cada persona.

¿Cuándo deben pagarte el aguinaldo en 2026?