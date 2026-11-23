Entre el brillo de Las Vegas y la emoción de la temporada de Fórmula 1, Kim Kardashian volvió a captar todas las miradas con una serie de ajustados conjuntos.

La empresaria acompañó a Lewis Hamilton durante el fin de semana y deslumbró con impactantes conjuntos de cuero que rápidamente se convirtieron en tema de conversación.

La fundadora de SKIMS apostó por dos versiones de un mismo look ajustado. Primero apareció con un conjunto rojo compuesto por una chaqueta entallada y pantalones a juego que destacaban su silueta curvilínea, para después cambiar a una propuesta en color negro con un diseño similar.

Complementó ambos atuendos con gafas oscuras, tacones de punta y su característica cabellera negra peinada de manera lisa, proyectando una imagen elegante y moderna mientras recorría la ciudad.

Kim Kardashian switched up the leather fit at F1 and wore a full custom red Chrome Hearts leather fit https://t.co/3SBB93xhBm — Complex Style (@ComplexStyle) November 22, 2026

La aparición de Kim Kardashian en Las Vegas también volvió a poner atención sobre su romance con Lewis Hamilton. Los rumores de una relación comenzaron meses atrás y la pareja ha compartido cada vez más momentos juntos de manera pública.

Kim Kardashian went all black leather at F1 Grand Prix of Las Vegas https://t.co/0PmxXVQ0XA — Complex Style (@ComplexStyle) November 22, 2026

Kim Kardashian ha estado presente en varios Grandes Premios durante la temporada, incluidos los de Mónaco y Singapur, demostrando su apoyo constante al siete veces campeón del mundo en una etapa en la que ambos parecen atravesar un momento personal especialmente positivo.

El propio Hamilton habló recientemente sobre el vínculo que mantiene con la empresaria y destacó la buena relación que ha construido con los cuatro hijos de Kim: North, Saint, Chicago y Psalm.

El piloto comentó que disfruta convivir con ellos y formar parte de algunas actividades familiares, incluso después de que la familia sumara una mascota llamada Halo. Estas declaraciones reforzaron la percepción de que la relación ha evolucionado más allá de una simple aventura pasajera.

Por su parte, Kim Kardashian ha dejado entrever que se encuentra muy satisfecha con esta nueva etapa sentimental. Durante un episodio de su reality show confesó estar “muy, muy feliz”, aunque evitó profundizar en los detalles de su vida privada.

La celebridad explicó que durante años elaboró una extensa lista de cualidades que deseaba encontrar en una pareja y sugirió que finalmente habría conocido a alguien que cumple con sus expectativas.

La historia entre ambos parece fortalecerse con el paso del tiempo. Además de haber viajado juntos a destinos como Japón, París y el exclusivo hotel Estelle Manor en Inglaterra, personas cercanas a la pareja aseguran que la relación es seria y que existe una fuerte conexión entre ellos.

Tras pasar cinco años enfocada en su crecimiento personal y en la crianza de sus hijos después de su separación de Kanye West, Kim parece haber encontrado una nueva etapa de estabilidad emocional junto al reconocido piloto británico.