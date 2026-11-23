La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y otros 21 fiscales demandaron este lunes al Gobierno de Estados Unidos por impulsar una norma que restringirá las ayudas para vivienda destinadas a familias con miembros indocumentados.

La nueva regla del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EU (HUD, por sus siglas en inglés) podría dejar a más de 78.000 personas sin hogar, entre ellos decenas de miles de niños estadounidenses que son "plenamente elegibles" para recibir estas ayudas, según un comunicado de Letitia James.

La medida revisa la Sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980, que restringe el acceso a la asistencia habitacional financiada por el Gobierno federal, basándose en la ciudadanía y el estatus migratorio.

En concreto, la nueva norma exige la verificación de la ciudadanía estadounidense o del estatus migratorio elegible de todos los solicitantes y beneficiarios de asistencia bajo los programas sujetos a esta normativa, independientemente de su edad.

Asimismo, afecta a la asistencia que se ofrece actualmente a los miembros que sí cumplen con los requisitos para recibir ayuda proporcional al número de miembros con derecho a ella para cubrir sus gastos de vivienda.

En la demanda, presentada ante un tribunal federal de Massachusetts, los fiscales argumentaron que la norma viola "flagrantemente" la ley federal, revierte casi 30 años de política federal que permitía a estas familias "permanecer unidas" y amenaza con desplazar a personas que han dependido de estos programas para residir en sus viviendas.

En la ciudad de Nueva York, si entra en vigor esta norma, unas 2.540 familias de estatus mixto (en las que conviven personas con y sin papeles) serían desalojadas de estas viviendas federales subsidiadas, de acuerdo con el comunicado.

La fiscal denuncia que la red de albergues de la ciudad tiene cerca de 12,100 viviendas para familias, pero en una noche típica apenas hay unos cientos de ellas disponibles, por lo que esta situación "podría presionar aún más a un sistema de albergues que ya tiene una capacidad limitada".

"Dado que nuestro país ya atraviesa una crisis de vivienda, es indignante que el gobierno federal expulse a más familias de sus hogares. Esta regla va en contra de los valores de nuestra nación y del propósito mismo de estos programas habitacionales", aseguró James.

Nueva York lidera la demanda, en la que participan los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Hawái, Nueva Jersey y Washington, entre otros estados.