¿Adiós a los escenarios? Christian Nodal encendió las alarmas entre sus seguidores al anunciar que se despide de los escenarios de México “hasta nuevo aviso”. ¿Qué está pasando? A continuación te contamos lo que se sabe.

El cantante sorprendió este domingo por la noche con un mensaje en Instagram, luego de ofrecer un concierto en Mérida, Yucatán, donde aseguró que recibió la mejor bienvenida y también su despedida de los escenarios en el país de forma indefinida. Sus palabras desataron una pregunta entre sus fanáticos: ¿se trata de una pausa temporal o el inicio de su retiro de los escenarios mexicanos?

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“Mérida, Yucatán de mi corazón. Ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso. ¡Gracias por tanto! Los amo”, escribió en sus stories.

El intérprete de No te contaron mal y Adiós amor dedicó un mensaje al público que asistió a su show en el Centro de Espectáculos Montejo, tras agradecerles, Nodal no volvió a tocar el tema ni dio mayores detalles.

La frase “hasta nuevo aviso” fue la que más inquietud provocó entre sus fanáticos, pues deja abierta la posibilidad de que Nodal regrese a los conciertos en México en algún momento.

Hasta el momento se sabe que el cantante originario de Caborca, Sonora no ha cancelado otras presentaciones en el extranjero; en su página oficial tiene agendadas presentaciones para el 12 de diciembre en Colombia , y para California el 22 y 23 de enero.

Si bien no hay información oficial, hasta el momento han surgido rumores en redes sociales sobre la razón detrás de la supuesta despedida de los escenarios en México. La teoría más comentada gira en torno a los pleitos legales que tiene con su padre Jaime González por los derechos de su nombre artístico.

¿Por qué Christian Nodal dejaría de cantar en México? Esto se sabe tras su mensaje de despedida. Foto: Instagram / @nodal

Y es que, como contexto, el pasado 9 de noviembre, Nodal y su equipo de abogados presentaron una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para impedir que su padre, quien lleva el control comercial de su marca, registrara su nombre para su uso en productos impresos como fotografías y artículos de papelería.

Aunado a esto, en meses anteriores Christian ya había dejado a la vista el distanciamiento con su familia y los pleitos en torno a su nombre, que le pertenece a Jaime González, además de otros negocios y derechos de autor hasta 2034.

Cabe recordar que en redes sociales el cantante escribió que no era dueño de su nombre cuando surgió la polémica por el video de Un vals y la participación de la modelo Dagna Mata, quien comparte rasgos físicos con Cazzu y Ángela Aguilar.

“No soy dueño de mi nombre, ni de miinmagen, ni de mi música., y lo que ha pasado con el video es muestra de eso. Pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes”, dijo.