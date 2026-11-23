Millones de estadounidenses volverán a desplazarse por todo el país para reunirse con familiares y amigos durante el Día de Acción de Gracias, una de las temporadas de viaje más importantes del año. Aunque las cifras previstas para 2026 muestran una ligera disminución respecto al año anterior, las aerolíneas, terminales aéreas y carreteras seguirán operando cerca de niveles récord, por lo que quienes tengan vuelos programados deberán prepararse para jornadas intensas.

De acuerdo con las proyecciones de la AAA, alrededor de 81.5 millones de personas viajarán al menos 80 kilómetros entre el 24 y el 30 de noviembre. La cifra es apenas inferior a los 81.6 millones registrados en 2025, una diferencia de aproximadamente 121 mil viajeros.

Con ello concluye una racha de tres años consecutivos de récords de movilidad durante Thanksgiving que comenzó en 2023. Sin embargo, la organización advierte que los viajeros prácticamente no notarán el cambio debido a que el volumen de desplazamientos continúa cerca de máximos históricos.

Los días más complicados para volar

Para los pasajeros que viajarán en avión, los días de mayor movimiento en los aeropuertos serán el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre, cuando millones de personas partirán hacia sus destinos para celebrar la festividad. Posteriormente, se espera una nueva ola de congestionamiento el domingo 29 y el lunes 30 de noviembre, fechas en las que la mayoría regresará a casa tras el puente festivo.

La AAA calcula que 5.96 millones de viajeros utilizarán vuelos domésticos durante Thanksgiving 2026. Aunque representa una caída marginal de 0.2% frente al año pasado, los aeropuertos del país continuarán registrando largas filas en los mostradores, controles de seguridad y zonas de embarque durante los días pico.

Viajar en avión costará más este año

Uno de los factores que habría contribuido al ligero descenso en el número de viajeros es el aumento en los costos de transporte. Según datos recopilados por la AAA, los boletos nacionales de ida y vuelta reservados para Thanksgiving tienen un precio promedio cercano a 800 dólares, un incremento de 17% respecto a 2025.

La vicepresidenta de viajes de la organización, Stacey Barber, señaló que el alza en los costos está influyendo en las decisiones de algunos viajeros, aunque destacó que las carreteras y aeropuertos seguirán mostrando una actividad muy similar a la observada durante los años récord recientes.

Las carreteras volverán a llenarse

A pesar del incremento en el precio de la gasolina, el automóvil continúa siendo el medio de transporte favorito para los estadounidenses. La AAA estima que 72.9 millones de personas viajarán por carretera durante el periodo festivo, lo que equivale a casi el 90% de todos los desplazamientos previstos.

De acuerdo con la firma de análisis de movilidad INRIX, los momentos más complicados para conducir también serán el martes y miércoles antes del feriado, así como el domingo y lunes posteriores. Ciudades como New York, Washington, DC, Los Angeles y Boston podrían experimentar niveles de congestión superiores al doble de lo habitual durante las horas de la tarde y primeras horas de la noche.

Florida domina los destinos más solicitados

Los datos de reservas de AAA Travel muestran que Florida vuelve a ser el estado más popular para Thanksgiving. Orlando encabeza la lista de destinos nacionales más demandados, seguido por Fort Lauderdale y Miami. Los parques temáticos y los cruceros continúan siendo los principales atractivos para los viajeros que se dirigen al llamado Estado del Sol.

Entre los destinos favoritos también destaca el área de Anaheim/Los Angeles, CA, ubicada en la cuarta posición del ranking nacional. La región mantiene su popularidad gracias a atracciones turísticas como Disneyland Resort y otros sitios emblemáticos del sur de California. Asimismo, ciudades como Las Vegas, Atlanta, Detroit y Dallas/Fort Worth figuran entre las más reservadas para el periodo festivo.

Cancún y Puerto Vallarta atraen a los viajeros

En el ámbito internacional, los estadounidenses continúan mostrando gran interés por los destinos mexicanos. Cancún, Mexico ocupa el segundo lugar entre los destinos internacionales más reservados para Thanksgiving 2026, mientras que Puerto Vallarta, Mexico aparece en la quinta posición.

La búsqueda de clima cálido y playas durante el otoño también impulsa la demanda de otros destinos internacionales como Budapest, Hungría; París, Francia; Barcelona, España; Londres, Inglaterra y Roma, Italia.

Los cruceros siguen ganando popularidad

Mientras los viajes por carretera y los vuelos muestran ligeros descensos, los desplazamientos en cruceros, trenes y autobuses continúan creciendo. La AAA proyecta que 2.6 millones de estadounidenses utilizarán estos medios de transporte, un aumento de 4.1% respecto al año anterior. La organización atribuye parte de este crecimiento al atractivo costo-beneficio que ofrecen los cruceros y a la creciente variedad de itinerarios disponibles.

Ante esta intensa temporada de viajes, los especialistas recomiendan llegar con varias horas de anticipación a los aeropuertos, reservar con tiempo, considerar aeropuertos alternativos y evitar los días de mayor demanda cuando sea posible.

Aunque Thanksgiving 2026 registrará una ligera baja frente a los récords recientes, todo indica que millones de personas volverán a abarrotar aeropuertos, carreteras y centros turísticos durante una de las semanas más transitadas del calendario estadounidense.