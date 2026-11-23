Thomas Markle, padre de Meghan Markle, suma una polémica más a su situación legal por presunta posesión de material de abuso sexual infantil: según se informan, habría realizado varios viajes a Asia para conocer chicas jóvenes y sus movimientos eran un “secreto a voces” familiar.

Los supuestos viajes de Thomas Markle Sr. a Asia para conocer chicas jóvenes habrían sido un tema recurrente dentro de su familia mucho antes de que enfrentara una investigación penal en Estados Unidos.

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Bobby Lucero, su hijastro de 45 años, aseguró que desde pequeño escuchó relatos sobre las visitas que el padre de la duquesa de Sussex realizaba a Filipinas y otros destinos del continente asiático. Según su testimonio, aquellos desplazamientos eran conocidos en el entorno familiar como sus “viajes de chicas”.

Lucero, cuya madre, Roslyn Loveless, estuvo casada con Markle y falleció en 2024 a los 79 años, afirmó que las historias circulaban entre sus hermanos y que también escuchó referencias de su madre: “De pequeño escuché historias que mis hermanos me contaban y luego, por supuesto, mi madre de que visitaba Filipinas o algún lugar por allá. Simplemente era una de esas cosas en las que mencionaban: ‘Oh, papá está otra vez en el extranjero’”, recordó.

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Los señalamientos también fueron respaldados por Anthony Gonzales, expareja de Loveless, quien aseguró haber escuchado comentarios sobre una supuesta preferencia de Markle por mujeres jóvenes. Sin embargo, aclaró que nunca relacionó esos rumores con menores de edad.

Para Gonzales, se trataba de comentarios que circulaban en el ambiente familiar y que, con el paso del tiempo, adquirieron otro significado ante las acusaciones que actualmente enfrenta el padre de Meghan.

Gonzales también recordó la profunda aversión que Loveless sentía hacia Markle. Durante años creyó que su rechazo se debía a una presunta infidelidad, pero ahora se pregunta si ella pudo haber conocido información más delicada sobre su entonces esposo.

La mujer fue quien escribió una carta a la policía británica que, según el medio, contribuyó a desencadenar una investigación contra Thomas Markle.

La polémica familiar se suma al proceso penal que enfrenta Markle en Florida. El padre de Meghan permanece detenido en la cárcel del condado de Pinellas, cerca de Tampa, después de que los fiscales alegaran que manipuló un dispositivo electrónico de vigilancia en el tobillo.

Además, está acusado de posesión de material de abuso sexual infantil presuntamente localizado en almacenes vinculados con él en tres países. Markle niega haber cometido algún delito y las acusaciones aún deben resolverse ante la justicia.

Su situación también ha despertado preocupación por su seguridad dentro del centro penitenciario. De acuerdo con Radar Online, fuentes citadas por el medio advirtieron que su edad, la notoriedad de su hija y la naturaleza de los cargos podrían convertirlo en un objetivo para otros internos.

Las advertencias apuntan al riesgo que pueden enfrentar los presos acusados de delitos sexuales contra menores, como violaciones u otras agresiones, aunque no se han presentado pruebas públicas de que Markle haya recibido amenazas concretas o sufrido algún ataque.