Cuando se habla de emigrar a Canadá, la mayoría de los aspirantes mexicanos piensa en sistemas ampliamente conocidos como Express Entry o los Programas de Nominación Provincial (PNP).

Sin embargo, el gobierno canadiense cuenta con alternativas menos populares que pueden ofrecer una vía más directa hacia la residencia permanente para quienes están dispuestos a vivir fuera de las grandes ciudades.

Entre ellas destacan el Rural Community Immigration Program (RCIP) y el Atlantic Immigration Program (AIP), ambos administrados por Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC).

El Rural Community Immigration Program está diseñado para ayudar a comunidades rurales y remotas que enfrentan escasez de mano de obra, envejecimiento poblacional y dificultades para cubrir vacantes con trabajadores locales.

A través de este esquema, empleadores autorizados de comunidades participantes pueden contratar trabajadores extranjeros calificados y apoyarlos en su camino hacia la residencia permanente.

El programa funciona mediante una colaboración entre el gobierno federal y organizaciones locales de desarrollo económico, con el objetivo de atraer y retener talento en regiones que necesitan impulsar su crecimiento económico.

Entre las comunidades participantes se encuentran localidades de provincias como Nueva Escocia, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta y Columbia Británica. Los candidatos deben obtener una oferta laboral de un empleador designado y una recomendación de la comunidad donde planean establecerse.

Según IRCC, esta iniciativa pasó de ser un proyecto piloto a convertirse en un programa permanente debido a los resultados obtenidos para cubrir necesidades laborales en zonas alejadas de los principales centros urbanos del país.

Otra alternativa con gran potencial para los mexicanos es el Atlantic Immigration Program, dirigido a quienes desean vivir y trabajar en alguna de las cuatro provincias atlánticas de Canadá: New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island y Newfoundland and Labrador.

Este programa ofrece una vía hacia la residencia permanente para trabajadores calificados y graduados internacionales que cuenten con una oferta de empleo de un empleador designado en la región.

Además, busca ayudar a los empresarios locales a cubrir puestos para los que no han encontrado candidatos suficientes dentro del mercado laboral canadiense.

A diferencia de otros sistemas migratorios más competitivos, el programa atlántico pone un fuerte énfasis en la oferta de trabajo y en la integración del candidato a la comunidad.

El proceso incluye la elaboración de un plan de establecimiento con organizaciones especializadas en apoyo a inmigrantes, así como la validación de la oferta laboral por parte de la provincia correspondiente antes de presentar la solicitud de residencia permanente ante IRCC.

Incluso existe la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo temporal mientras se procesa la residencia.

Para muchos mexicanos que buscan oportunidades fuera de los caminos migratorios tradicionales, estos programas representan una opción atractiva. Tanto el Rural Community Immigration Program como el Atlantic Immigration Program están enfocados en conectar a trabajadores extranjeros con regiones que necesitan talento y que, al mismo tiempo, ofrecen una calidad de vida distinta a la de ciudades como Toronto o Vancouver.