La boda de Miley Cyrus y el músico Maxx Morando, celebrada el pasado fin de semana en Palm Springs, California, no sólo acaparó la atención por la unión de la pareja, sino también por uno de los atuendos más comentados de la velada.

La actriz y modelo Elizabeth Hurley fue una de las más comentadas tras aparecer con un llamativo vestido negro de transparencias y lentejuelas que dividió opiniones entre los usuarios.

Fiel a su reputación de lucir prendas atrevidas sobre las alfombras rojas y en eventos exclusivos, Hurley asistió a la ceremonia acompañada de su pareja, Billy Ray Cyrus, padre de la cantante.

Para la ocasión eligió un diseño del creador Gaurav Gupta. Una pieza con pronunciado escote, detalles brillantes y una abertura en la pierna que rápidamente generó conversación entre los asistentes virtuales.

Tras difundirse imágenes del enlace matrimonial en redes sociales, comenzaron a aparecer numerosos comentarios cuestionando si el vestido era apropiado para una boda.

Varios usuarios consideraron que la actriz de 61 años llamó demasiado la atención en un evento donde la protagonista debía ser la novia. Algunos calificaron el atuendo como exagerado e incluso señalaron que pudo haber optado por una elección más discreta para respetar el contexto de la celebración.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron negativas. También hubo quienes defendieron a la actriz y destacaron que su elección respetó el código de vestimenta de color negro solicitado para la ceremonia.

Admiradores de Hurley señalaron que el diseño encajaba perfectamente con su estilo característico y que la estrella simplemente apostó por una propuesta elegante y sofisticada acorde con su personalidad.

La celebración tuvo lugar en una histórica finca que perteneció al legendario Frank Sinatra y contó con la presencia de familiares y amigos cercanos de los novios.

Entre los invitados destacados estuvieron Damian Hurley, hijo de la actriz, así como Tish Cyrus, madre de Miley, quien también atrajo miradas con un ajustado vestido negro acompañado por su esposo, Dominic Purcell.

Además, el músico Wayne Coyne, líder de The Flaming Lips y colaborador de Miley en diversos proyectos, fue el encargado de oficiar la ceremonia.

La presencia de Elizabeth Hurley en la boda llegó en un momento en el que la actriz ha hablado con frecuencia sobre su relación con Billy Ray Cyrus y la dinámica de su familia ensamblada.

La británica ha comentado recientemente que disfruta esta etapa de su vida, ahora que todos sus hijos y los del cantante son adultos independientes.

Mientras continúan los rumores de un posible compromiso entre la pareja, su aparición conjunta en la exclusiva boda volvió a colocarla en el centro de la conversación pública.