Miles de personas fueron evacuadas la noche del domingo de un concierto del rapero estadounidense Don Toliver en Mánchester (norte de Inglaterra), después de que se dispersara una "sustancia desconocida" que provocó efectos adversos en 89 asistentes, informó este lunes la policía.

Más de 12.000 personas asistían al concierto en el recinto Co-op Live Arena, el mayor pabellón cubierto del Reino Unido.

Los servicios de emergencia intervinieron "tras recibir avisos de que se había dispersado una sustancia desconocida", indicó la policía en un comunicado.

❗️ PANIC & CHAOS at DON TOLIVER CONCERT in MANCHESTER as SUSPECTED TEAR GAS TRIGGERS MASS EVACUATION Footage shows concertgoers COUGHING, GASPING FOR AIR and scrambling to escape as SMOKE spreads through CROWD POLICE DECLARE MAJOR INCIDENT at CO-OP LIVE https://t.co/ddbSkZS33f — RT (@RT_com) November 23, 2026

El concierto fue interrumpido y los servicios de emergencia evacuaron a los asistentes.

La policía ha abierto una investigación para determinar la naturaleza de la sustancia y las circunstancias del incidente.

En total, 89 personas presentaron "síntomas que podrían estar relacionados con la exposición" a dicha sustancia, según la policía.

Una mujer fue trasladada al hospital para someterse a pruebas y recibir tratamiento adicional, mientras que las otras 88 recibieron asistencia para su descontaminación en el propio recinto.

En imágenes difundidas en las redes sociales y reproducidas por medios británicos, se puede ver a varias personas tosiendo y tapándose la boca.

¿Quién es Don Toliver?

Don Toliver, que ha sido nominado a cinco premios Grammy, se encuentra actualmente en la segunda parte de su gira mundial "Nitrous".

El artista anunció que aplazaba al 15 de diciembre el concierto previsto para este lunes por la noche en el O2 Arena de Londres "debido a un lamentable incidente ocurrido anoche en Mánchester".

"Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas que resultaron heridas anoche", escribió en Instagram, sin ofrecer más detalles.

Por el momento, la policía no ha practicado ninguna detención.

"Estamos tratando de determinar" si el incidente tiene carácter "delictivo", indicó el comisario adjunto de la policía de Mánchester, Tom Harding, en el comunicado.

"Cualquier persona que asistiera al evento de anoche y que desde entonces haya notado efectos secundarios o desarrollado síntomas debe acudir al hospital más cercano, ponerse en contacto con su médico de cabecera o llamar" a la policía, añadió.

Según los servicios locales de emergencia, algunas personas presentaban "síntomas oculares y respiratorios".

En un comunicado, el recinto Co-op Live aseguró que está colaborando con la policía para "adoptar las medidas oportunas".